Activision Blizzard'ın mobil oyunları PC ve konsolu geride bıraktı
Popüler video oyun geliştiricisi ve yayıncısı Activision Blizzard'ın geçtiğimiz günlerde yayınladığı Q2 2022 finansal raporunda mobil, PC ve konsol oyunlarının satış rakamlarını açıkladı. Şirketin mobil oyunları, PC ve konsol oyunlarının satışından daha fazla gelir elde etti.
oyunlarının elde ettiği gelir, PC ve konsol oyunlarının toplamından daha fazla olduğu açıklandı.
Activision Blizzard şirketinin yayınladığı Q2 2022 finansal kazanç raporunda 30 Haziran itibariyle son üç ayın en çok satan oyun platformunun 831 milyon dolar ile mobil olduğu açıklandı. Şirketin mobil oyun gelirlerinin PC ve konsol oyunlarının toplamından daha fazla olduğu da bildirildi.
Geçtiğimiz son üç ayda şirketin PC oyunları üzerinden 332 milyon dolar gelir elde ettiği bildirildi. Konsol oyunlarından ise 376 milyon dolar, mobil oyunlardan 831 milyon dolar ve diğer platformlardan ise 105 milyon dolarlık kazanç elde etti.
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PC ve konsol oyunlarının gelirleri geçen yılın Haziran ayına göre neredeyse yarı yarıya düşüş yaşadı. Finansal raporda 30 Haziran 2021'in istatistiklerine yer veren Activision Blizzard, PC oyunlarının 628 milyon dolardan 332 milyon dolara, konsol oyunlarının ise 740 milyon dolardan 376 milyon dolara gerilediği açıklandı. Bir senelik süreçte artış yaşayan tek platform ise mobil oyunlar oldu. Mobil oyunlar 30 Haziran 2021 tarihinde 795 milyon dolar gelir elde ettiği bildirilirken 30 Haziran 2022 tarihinde ise 831 milyon dolara yükseldiği anlaşıldı.