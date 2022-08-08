Activision Blizzard'ın mobil oyunları PC ve konsolu geride bıraktı

oyunlarının elde ettiği gelir, PC ve konsol oyunlarının toplamından daha fazla olduğu açıklandı.

ÜÇ AYDA 831 MİLYON DOLAR GELİR ELDE ETTİ

Activision Blizzard şirketinin yayınladığı Q2 2022 finansal kazanç raporunda 30 Haziran itibariyle son üç ayın en çok satan oyun platformunun 831 milyon dolar ile mobil olduğu açıklandı. Şirketin mobil oyun gelirlerinin PC ve konsol oyunlarının toplamından daha fazla olduğu da bildirildi.

ACTIVISION BLIZZARD'IN OYUN GELİRLERİ AÇIKLANDI

Geçtiğimiz son üç ayda şirketin PC oyunları üzerinden 332 milyon dolar gelir elde ettiği bildirildi. Konsol oyunlarından ise 376 milyon dolar, mobil oyunlardan 831 milyon dolar ve diğer platformlardan ise 105 milyon dolarlık kazanç elde etti.

MOBİL OYUN GELİRLERİNDE ARTIŞ YAŞANDI

PC ve konsol oyunlarının gelirleri geçen yılın Haziran ayına göre neredeyse yarı yarıya düşüş yaşadı. Finansal raporda 30 Haziran 2021'in istatistiklerine yer veren Activision Blizzard, PC oyunlarının 628 milyon dolardan 332 milyon dolara, konsol oyunlarının ise 740 milyon dolardan 376 milyon dolara gerilediği açıklandı. Bir senelik süreçte artış yaşayan tek platform ise mobil oyunlar oldu. Mobil oyunlar 30 Haziran 2021 tarihinde 795 milyon dolar gelir elde ettiği bildirilirken 30 Haziran 2022 tarihinde ise 831 milyon dolara yükseldiği anlaşıldı.