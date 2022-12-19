2023 Şampiyonluk Ligi Kış Mevsimi takımları açıklandı
Gamegar Haberleri
LoLespor'un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşım ile 2023 Şampiyonluk Ligi Kış Mevsimi takımları açıklandı. Toplamda sekiz takımın katılımıyla gerçekleşecek 2023 Şampiyonluk Ligi Kış Mevsimi'nde LoLespor ekibi tüm takımlara başarılar diledi.
Fenerbahçe Espor ve Galatasaray Espor'un League of Legends sahnesinden çekilmesiyle beraber 2023 Şampiyonluk Ligi Kış Mevsimi'nde mücadele edecek takım sayısı sekize düştü. LoLespor, Twitter hesabından katılım gerçekleştirecek sekiz espor takımını duyurdu.
2023 ŞAMPİYONLUK LİGİ KIŞ MEVSİMİ TAKIMLARI
- 5 Ronin
- Beşiktaş Esports
- Dark Passage
- DenizBank İstanbul Wildcats
- FUT Esports
- Galakticos
- NASR Esports
- Papara Supermassive
2023 Kış Mevsimi'yle beraber League of Legends faaliyetlerini başlatan FUT Esports, ilk kez League of Legends arenasında yer alacak.
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