2023 Şampiyonluk Ligi Kış Mevsimi takımları açıklandı

LoLespor'un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşım ile 2023 Şampiyonluk Ligi Kış Mevsimi takımları açıklandı. Toplamda sekiz takımın katılımıyla gerçekleşecek 2023 Şampiyonluk Ligi Kış Mevsimi'nde LoLespor ekibi tüm takımlara başarılar diledi.