Game Changers EMEA: Series I | 4. Gün Sonuçları
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Oxxgen Esports yoluna emin adımlarla devam ediyor!
Son 8 takımın yarıştığı Game Changers EMEA: Series I'da dördüncü günün sonuçları tamamlandı. Yağmur "Smurfette" Gündüz'ün forma giydiği GUILD X ekibi, Üst Grup - Yarı Final eşleşmesinde TENSTAR Nova'yı 2-1 mağlup ederek Üst Grup Finali'nde G2 Gozen'in rakibi olurken, Oxxgen Esports bir üst tura yükselmeyi başardı. Bir diğer temsilcimiz Papara SuperMassive Blaze Esports ise turnuvaya veda etti ve 1.000 € ödülün sahibi oldu.
Günün Sonuçları
Üst Grup - Yarı Final
G2 Gozen GUILD X Alt Grup - 3. Tur Rix.GG Lightning Papara SuperMassive Blaze
2 - 0 noOrg 2 - 1 TENSTAR Nova 1 - 2 Oxxgen Esports 1 - 2 UNtapped
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G2 Gozen
GUILD X
Alt Grup - 3. Tur
Rix.GG Lightning
Papara SuperMassive Blaze