Game Changers EMEA: Series I | 4. Gün Sonuçları - Haberler
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Game Changers EMEA: Series I | 4. Gün Sonuçları

EsporGazetesi.com - Gamegar
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Game Changers EMEA: Series I | 4. Gün Sonuçları

Oxxgen Esports yoluna emin adımlarla devam ediyor!

Son 8 takımın yarıştığı Game Changers EMEA: Series I'da dördüncü günün sonuçları tamamlandı. Yağmur "Smurfette" Gündüz'ün forma giydiği GUILD X ekibi, Üst Grup - Yarı Final eşleşmesinde TENSTAR Nova'yı 2-1 mağlup ederek Üst Grup Finali'nde G2 Gozen'in rakibi olurken, Oxxgen Esports bir üst tura yükselmeyi başardı. Bir diğer temsilcimiz Papara SuperMassive Blaze Esports ise turnuvaya veda etti ve 1.000 € ödülün sahibi oldu.

Günün Sonuçları

Üst Grup - Yarı Final

G2 Gozen
2-0noOrg

GUILD X		2-1TENSTAR Nova

Alt Grup - 3. Tur

Rix.GG Lightning
1-2Oxxgen Esports

Papara SuperMassive Blaze		1-2UNtapped

EsporGazetesi.com - Gamegar

SuperMassive, Game, Gamegar,, Haber

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