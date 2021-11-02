Gali Ben Shushan kimdir?

Zeynep Avcı'nın O Ses Almanya'da Tan Taşçı'nın Yalan şarkısını söyleyerek gündeme oturmasının ardından bir yarışmada daha Türkçe şarkı söylendi. İsrail'de yayınlanan X Factor yarışmasında söylenen Türkçe şarkı, jürilerin beğenisini topladı. Yarışmaya katılan Gali Ben Shushan isimli yarışmacı, söz ve müziği Selami Şahin'e ait olan Akşam Olmadan Gel şarkısını seslendirdi. Söylediği şarkıya piyanosuyla eşlik eden Shushan, performansıyla jürilerden tam not aldı.

ZEYNEP AVCI DA O SES ALMANYA'YA DAMGA VURMUŞTU

Almanya'da yaşayan Türk kızı Zeynep Avcı da geçtiğimiz ay Almanya'da yayınlanan O Ses Almanya yarışmasına katılmış ve Tan Taşçı'nın Yalan isimli şarkısını okumuştu. Güçlü sesiyle büyük alkış toplayan Avcı, 4 jüri üyesini de döndürmüştü.

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