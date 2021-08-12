Galatasaray maçı şifresiz mi? Spor Smart şifreli mi? Galatasaray maçı nasıl izlenir? St. Johnstone - Galatasaray maçı şifresiz mi yayınlanacak?

Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi gibi temsilcilerimizin, Avrupa kulüpleriyle karşı karşıya geleceği maçın yayıncı kuruluşu olan Spor Smart vatandaşlar tarafından oldukça araştırılmakta. Maçı evinden izlemek isteyen birçok futbol sever Spor Smart'ın şifreli mi, yoksa şifresiz mi olduğunu araştırmakta. Peki, Spor Smart şifreli mi? D-Smart'ın kanalı Spor Smart şifreli mi? Galatasaray maçı şifresiz mi? Spor Smart şifreli mi? Galatasaray maçı nasıl izlenir?

Türkiye'yi temsil eden Galatasaray'ın maçlarının yayın haklarını elinde bulunduran ve Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi gibi temsilcilerimizin maçlarını yayınlayan Spor Smart internette en çok araştırılan konular arasında yer almakta. Maçı evinden takip etmek isteyen birçok futbol sever Galatasaray'ın maçlarının şifreli mi, yoksa şifresiz mi olduğu ile ilgili arama yapmakta. Detaylar haberimizde.

GALATASARAY MAÇI ŞİFRELİ Mİ?

D-Smart'ın spor içeriklerini yayınladığı 77. Kanal yani Spor Smart kanalını izlemek için D-Smart kullanıcısı olmanız gerekmektedir. Galatasaray-PSV Eindhoven maçını izlemek isteyen vatandaşlar D-Smart üzerinden Aile Spor Paketi kampanyasına üye olması gerekiyor. Üye olan vatandaşlar Galatasaray-PSV Eindhoven maçını 77. Kanal üzerinden izleyebilir.

SPOR SMART FREKANS BİLGİLERİ

Türksat 4A uydusu üzerinden yayın yapan Smart Spor kanalının frenaks bilgileri şöyle:

Frekans: 12245

Polarizasyon: H - Yatay

Kapsama: Doğu

SR: 27500

FEC: 5/6

Sistem: DVB-S2

Modülasyon: 8PSK