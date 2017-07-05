Galatasaray'ın Slovakya Kampında Bu Kez Basının Önünde Martin Linnes ile Garry Rodrigues Vardı

Rodrigues: "Kim olduğumu göstereceğim"



Linnes: "Sağbek en fazla katkı yaptığım bölge"



Serhan TÜRK - BRATİSLAVA / DHA



Galatasaray'ın iki yabancı futbolcusu Garry Rodrigues ve Martin Linnes, kamp yapılan otelde düzenlenen toplantıda, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Garry Rodrigues, kendilerini çok önemli bir sezonun beklediğini dile getirerek, "Kendimi çok fazla anlatmak istemiyorum. Şu anda yapmam gereken en iyi şekilde yeni sezona hazırlanmak. Bunu da yapıyorum. Beklentilerin çok yüksek olduğunu biliyorum. Böyle bir camiada beklentilerin yüksek olması normal. Bu sezon sahada göstereceğim performansla kim olduğumu göstermek istiyorum" diye konuştu.



HEDEF ŞAMPİYONLUK



Sezonu erken açmalarının bir problem oluşturmayacağını anlatan Rodrigues, "Hedefimiz şampiyon olmak. Haziranda'da, Temmuz'da da açsan hedef bu. Dolayısıyla çok büyük bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum" dedi



Takımdan ayrılan Armindo Bruma'nın geçen sezon iyi bir performans ortaya koyduğunu vurgulayan Rodrigues, "Bruma geçen sezon takıma çok önemli katkı sağladı ama şu an aramızdan ayrıldı. Ben ve takım arkadaşlarım var. O yüzden Bruma'nın takımdan ayrılmasının çok büyük problem olacağını düşünmüyorum" değerlendirmesini yaptı.



KANAT OYUNCULARININ ÖNEMİ



Rodrigues, kanat oyuncularının orta sahada görev alan futbolcularla olan ilişkilerinin önemli olduğunu belirterek, şunları söyledi:



"Bizde bu mevkide oynayan Sneijder ve Belhanda çok güçlü isimler. Şu anda Belhanda bizimle beraber. Antrenmanlarda da kalitesini rahat bir şekilde hissedebiliyorsunuz. Aramızda da güzel bir bağlantı olduğunu düşünüyorum. Ancak isim kim olursa olsun benim bireysel olarak çok çalışmam lazım."



EN FAZLA KATKI YAPTIĞIM YER SAĞBEK



Sarı-Kırmızılıların Norveçli futbolcusu Martin Linnes de takıma en iyi katkıyı vermek için elinden geleni yapacağını belirterek, "Sezon başından yaptığımız antrenmanlara baktığımızda hep sağ bekte oynadım. Önemli olan benim takıma katkı vermem. Tamamen odaklandığım bu. Asıl mevkim sağ bek. Geçen sezon hocam bana 'Sana sol bekte ihtiyacım var' dendiğinde ve o bölgede oynadıktan sonra kendimi iyi hissettim. Burada önemli olan takıma en iyi katkıyı verebilmek. Nerede görev verilirse verilsin takım için elimden geleni yapmaya çalışacağım" ifadelerini kullandı.



Bu sezon farklı bir lig yaşayacaklarını dile getiren Linnes, "Normalde hazırlık kampından sonra ilk resmi maçınız ligde olur. Biz lig maçı oynamadan resmi maçlara çıkacağız. Ancak bu konuda yapabileceğimiz bir şey yok. Yapmamız gereken Avrupa Ligi'ndeki maçımıza odaklanmak. Hocamızda bizi en iyi şekilde hazırlıyor" şeklinde görüş belirtti.



SABRİ'NİN AYRILIŞI



Norveçli futbolcu, aynı mevkide forma giydiği Sabri Sarıoğlu'nun takımdan ayrıldığını hatırlatarak, "Sabri çok uzun zaman bu camiaya hizmet etti. Geçen sene de benim pozisyonumda oynuyordu. Kendisi aramızdan ayrıldı. Artık birinin çıkıp sağ bek pozisyonunu devralması gerekiyor. Umarım bu ben olurum." değerlendirmesinde bulundu.



MAİCON VE GOMİS İLE OYNAMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM



Martin Linnes, takımın yeni transferleri Maicon ve Gomis ile ilgili bir soru üzerine, şunları söyledi:



"Maicon biliyorsunuz Brezilya'da devam eden bir ligden geldi. Şu anda hazır. Fiziksel duruşu gayet iyi bir arkadaşımız. Hava toplarında çok etkili, defansif yetenekleri çok üst düzeyde. Diğer taraftan da top hakimiyeti iyi yapabilen bir oyuncu. O yüzden Maicon transferinin çok isabetli olduğunu düşünüyorum. Gomis de çok kaliteli bir isim. Özellikle bitiriciliği yüksek bir futbolcu olduğunu düşünüyorum. Bizim yapmamız gereken onu ceza sahasında daha fazla topla buluşturmak. Öyle yaparsak daha çok gol atacaktır. Genel olarak aramıza katılan üç ismin de kaliteli olduğunu düşünüyorum. Onlarla oynamak için sabırsızlanıyorum."



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Martin Linnes'in konuşması



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