Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı canlı izle! Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı özeti golleri!

18 Aralık Cuma saat 19.00'da başlayan Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı canlı izle! Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı özeti golleri!

GALATASARAY - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI KAÇ KAÇ?

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, Fatih Karagümrük'e konuk oldu. Sarı kırmızılılar son dakika golüyle rakibine yenildi. 2-1 Fatih Karagümrük galibiyeti ile son buldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

Dakika 1: Galatasaray ilk dakikada gole çok yaklaştı. Sol kanattan Diagne'nin ortasında savunmadan seken topa ön direkte Oğulcan vurdu, top yan ağlarda kaldı.

Dakika 6: Aatıf'ın nefis topuk pası sonrası Ramazan sağ kanattan ortasını yaptı, ceza alanındaki üç Karagümrüklüden önce Marcao araya girdi ve tehlikeyi önledi.

Dakika 10: Emre Kılınç, savunma arkasına sarkan Emre Akbaba'ya iyi bir ara pas gönderdi ancak Emre Akbaba istediği kontrolü yapamayınca top kaleci Viviano'da kaldı.

Dakika 13: Paslaşarakk kullanılan köşe vuruşu sonrası Balkovec sağ çaprazdan vurdu, Ndao'nun ayağından seken topu kale ağzında Koray Altınay ağlara yolladı. Ancak VAR incelemesi sonrası Koray'ın ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol iptal oldu.

Dakika 24: Galatasaray, Emre Akbaba'ya yapılan faul sonrası rakip yarı alanın ortalarından bir serbest vuruş kazandı. Feghouli'nin ortasında top Karagümrük savunmasında kaldı.

Dakika 25: Galatasaray çok adamla etkili geldi. Sol kanattan içeri sokulan Feghouli şık bir hareketle önünü açtı ve pasını çıkardı. Müsait durumdaki Emre Kılınç istediği kontrolü yapamayınca rakibine faul yaptı.

Dakika 42: Balkovec'in kullandığı köşe vuruşunda Okan boşa çıktı. Enzo Roco'nun sırtına çarpan top üstten auta gitti.

Dakika 45: Mücadelenin ilk yarısı sona erdi.

Dakika 46: Fatih Karagümrük, Alassane Ndao ile 1-0 öne geçti. Santranın hemen ardından sol kanattan savunma arkasına sarkan Alparslan Erdem'in içeriye yerden ortasına arka tarafta Alassane Ndao gelişine vurdu, top ağlara gitti.

Dakika 48: Sağ kanattan son çizgiye inen Oğulcan'ın ceza alanına çevirdiği topa Feghouli gelişine şık vurdu, top az farkla üstten auta gitti.

Dakika 57: Galatasaray Donk ile beraberliğe çok yaklaştı. Galatasaray'ın sağ kanattan gelişen atağında Emre Kılınç'ın ortasına kale alanında Donk çok iyi bir kafa vuruşu yaptı, kaleci Viviano'yu geçen top direğin dibinden auta çıktı.

Dakika 69: Galatasaray'da Linnes'in düşürüldüğü pozisyonda faul verilmemesi üzerine hakeme itiraz eden teknik direktör Fatih Terim kırmızı kart gördü.

Dakika 90: Galatasaray, Diagne'nin penaltıdan attığı golle skoru 1-1'e getirdi.

Dakika 90+11: Fatih Karagümrük hızlı gelişen atakta Mevlüt Erdinç'in golüyle sahadan 2-1 galip ayrıldı.