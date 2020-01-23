Galatasaray, Emre Taşdemir'i Kayserispor'a kiraladı
Haberler » Güncel » Galatasaray, Emre Taşdemir'i Kayserispor'a kiraladı - Haber

Galatasaray, Emre Taşdemir'i Kayserispor'a kiraladı

Galatasaray Kulübü, 24 yaşındaki defans oyuncusu Emre Taşdemir'i Kayserispor'a kiraladı.

23.01.2020 18:50 | Son Güncelleme: 23.01.2020 18:50
Galatasaray, Emre Taşdemir'i Kayserispor'a kiraladı

Kulübü, 24 yaşındaki defans oyuncusu 'i Kayserispor'a kiraladı.

Sarı-kırmızılı kulübün Emre Taşdemir'in Kayserispor'a transferiyle ilgili 'na (KAP) yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Emre Taşdemir'in 2019-2020 futbol sezonu sonuna kadar Kayserispor Kulübü Derneği'ne geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, Kayserispor Kulübü Derneği şirketimize net 600 bin TL+KDV geçici transfer bedeli ödeyecektir. Ayrıca kiralama süresi boyunca oyuncunun tüm ücretleri Kayserispor Kulübü Derneği tarafından ödenecektir" denildi.

(İHA)

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler