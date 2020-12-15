Galatasaray - Darıca Gençlerbirliği canlı yayın izleme linki! Galatasaray - Darıca Gençlerbirliği şifresiz izle
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Galatasaray - Darıca Gençlerbirliği canlı yayın izleme linki! Galatasaray - Darıca Gençlerbirliği şifresiz izle

15.12.2020 15:54 | Son Güncelleme: 15.12.2020 15:57
Galatasaray - Darıca Gençlerbirliği canlı yayın izleme linki! Galatasaray - Darıca Gençlerbirliği şifresiz izle

Merakla beklenen ve saatler geçtikçe ayrıntıları netleşen Galatasaray - Darıca Gençlerbirliği canlı yayın izleme linki! Galatasaray - Darıca Gençlerbirliği şifresiz izle!

Oldukça merak edilen ve sonucu sıralamada ciddi farklılıklara sebep olacak olan Galatasaray - Darıca Gençlerbirliği canlı yayın izleme linki! Galatasaray - Darıca Gençlerbirliği şifresiz izle!

GALATASARAY - DARICA GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN!

Galatasaray - Darıca G.Birliği, Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) maçı 15 12 2020 günü A Spor, kanalından yayınlanacak. Maçın başlama saati 21:00. Karşılaşmayı izleyebileceğiniz platform ve kanal bilgilerini aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) 21:00 - 15 Aralık 2020

Kanal 71

Kanal 142

Kanal 74

Kanal 88

Kanal 381

Kanal 80

Kanal 4A

15.12.2020 Galatasaray vs Darıca G.Birliği Maçı Hangi Kanalda Saat Kaçta Yayınlanacak?

Galatasaray ile Darıca G.Birliği arasındaki Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) maçı, A Spor kanalında canlı yayınlanacak.

A Spor Canlı İzlemek İçin Frekans ve Yayın Bilgileri

A Spor Web , Vodafone TV 71, Kablo TV 142, Turkcell TV+ 74, Digiturk 88, Tivibu 381, D-Smart 80, Şifresiz 4A, numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.

  • Galatasaray-Darıca G.Birliği Maçı 15 Aralık Salı günü oynanacak.
  • Galatasaray-Darıca G.Birliği Maçı 21:00'de başlayacak.
  • Galatasaray ile Darıca G.Birliği arasındaki Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)Maçı Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu, İstanbul'da oynanacak.

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