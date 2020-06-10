Galatasaray'dan Talat Özkarslı için taziye mesajı Galatasaray, eski milli futbolcu ve kulüp üyesi Talat Özkarslı'nın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Galatasaray, eski milli futbolcu ve kulüp üyesi Talat Özkarslı'nın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı. Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden yapılan paylaşımda, "5701 Sicil Numaralı Divan Üyemiz, Galatasaray formasıyla şampiyonluklar yaşayan efsane isimlerimizden Talat Özkarslı'nın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Talat Özkarslı'ya Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve Türk futbol camiasına başsağlığı diliyoruz" denildi. (İHA) Kaynak: İHA