Galatasaray'da Gündem Sürpriz İsim

Galatasaray sağ bek transferine hız verdi. Sarı kırmızılılarda gündem Stephan Lichtsteiner. Transfere hızlı bir giriş yapan Galatasaray, uçakları indirmeye devam etmek için çalışmalarını sürüyor.



Bafetimbi Gomis, Younes Belhanda ve Maicon'u gibi flaş transferlere imza atan sarı-kırmızılılar şimdi de gündeme Stephan Lichtsteiner'ı aldı. Sabri Sarıoğlu'nu da takımdan gönderdikten sonra sağ bek transferine kesin olarak ihtiyaç duyan Aslan Lichtsteiner transferini bitirmek istiyor. Juventus'ta forma giyen 33 yaşındaki İsviçreli için girişimlerini sürdüren sarı-kırmızılı yöneticiler, transferi bitirmeye çalışıyor.



Tecrübeli futbolcu, geçen sezon 29 maçta 1 gol, 2 asistle oynamıştı.