Galatasaray-Beşiktaş Maçı Sonrası Kavga: 1 Yaralı
- Kavga eden gruptan görüntüler Olay yerinde silah seslerinin duyulması Polis ekiplerinin olay yerinde arama yapması Şüpheli şahsın polis aracında görüntüsü Adana'da maç sonu kavga: 1 yaralı ADANA - Adana'da Galatasaray Beşiktaş maçı sonrası çıkan kavgada 1 kişi bıçakla ağır yaralandı.
- Kavga eden gruptan görüntüler
Olay yerinde silah seslerinin duyulması
Polis ekiplerinin olay yerinde arama yapması
Şüpheli şahsın polis aracında görüntüsü Adana'da maç sonu kavga: 1 yaralı
ADANA - Adana'da Galatasaray Beşiktaş maçı sonrası çıkan kavgada 1 kişi bıçakla ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesinde kafeteryaların bulunduğu bölgede maç izleyen taraftarların dağılımı sırasında tartışma yaşandı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bıçaklı ve sopalı kavgada bir kişi boynundan ağır şekilde yaralandı.
Yaralı 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.