Galatasaray Aradığı Sağ Beki Buldu

Sağ bek arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın, Juventus'un İsviçreli sağ beki Stephan Lichtsteiner ile ilgilendiği belirtildi.



beIN SPORTS'un haberine göre; Galatasaray, Juventus forması giyen 33 yaşındaki Stephan Lichtsteiner'i listesinin ilk sırasına yazdı.



Sarı kırmızılıların tecrübeli futbolcuyu transfer etmek istediği kaydedilirken, Lille'in sağ beki Sebastien Corchia'nın gündemde yer almaya devam ettiği ve adı sır gibi sıklanan bir futbolcunun da listede olduğu ifade edildi.



Kaynak: Ajansspor