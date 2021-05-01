Galaksinin Koruyucuları konusu nedir? Galaksinin Koruyucuları oyuncuları kimler? Galaksinin Koruyucuları ne zaman çekildi?
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Galaksinin Koruyucuları konusu nedir? Galaksinin Koruyucuları oyuncuları kimler? Galaksinin Koruyucuları ne zaman çekildi?

Galaksinin Koruyucuları konusu nedir? Galaksinin Koruyucuları oyuncuları kimler? Galaksinin Koruyucuları ne zaman çekildi?
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Galaksinin Koruyucuları konusu nedir? Galaksinin Koruyucuları oyuncuları kimler? sorularının yanıtları bugün yayın akışında bulunan Galaksinin Koruyucuları filminin ardından arttı. Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Galaksinin Koruyucuları filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Galaksinin Koruyucuları konusu, özeti ve Galaksinin Koruyucuları oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Galaksinin Koruyucuları filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Galaksinin Koruyucuları filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Galaksinin Koruyucuları filmini izleyecek olanların merak ettiği Galaksinin Koruyucuları konusu nedir, Galaksinin Koruyucuları oyuncuları kimler ve Galaksinin Koruyucuları özeti gibi konuları inceliyoruz.

GALAKSİNİN KORUYUCULARI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Marvel'dan "Galaksinin Koruyucuları 2" filminde ekip kâinatın uzak cephelerinde dolaşırken çeşitli maceralara dahil olmaya devam ediyor. Koruyucular, yeni kurdukları ailelerini korumak için savaşırken Peter Quill'ın asıl geçmişinin gizemini de çözmek zorundadırlar. Eski düşmanlar yeni müttefiklere dönüşürken, hayranların klasik çizgi romanlardaki favori karakterleri kahramanlarımızın yardımına koşuyor. Marvel Sinema Evreni genişlemeye devam ediyor.

GALAKSİNİN KORUYUCULARI FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

  • Yönetmen: James Gunn
  • Oyuncular: Chris Pratt, Zoe Saldana, Karen Gillan, Chris Sullivan, Sylvester Stallone
  • Tür: Aksiyon, Bilim Kurgu
  • Yapım Yılı: 2017 (136 dk)
  • Vizyon Tarihi: 28 Nisan 2017 Cuma
  • Senaryo: James Gunn, Dan Abnett
  • Yapımcı Firma: Marvel Studios
  • Yapım Ülkesi: ABD
Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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