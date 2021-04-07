Galaksinin Koruyucuları 3 Filmi

Galaksinin Koruyucuları 3 filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Galaksinin Koruyucuları 3 filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
Guardians of the Galaxy serisinin üçüncü devam halkası olan yapımın yönetmen koltuğunda ilk iki filmin de yönetmenliğini üstlenen James Gunn oturuyor.
Yönetmen: James Gunn
Senaryo: James Gunn, Andy Lanning, Dan Abnett
Oyuncular: Elizabeth Debicki, Karen Gillan, Zoe Saldana, Chris Pratt, Pom Klementieff, Dave Bautista, Sean Gunn
Filmin Türü: Aksiyon
Orijinal Adı: Guardians Of The Galaxy Vol. 3
Yapımcı Firma: Marvel Studios
Yapım Yılı: 2023
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: Marvel Entertainment
Vizyon Tarihi: 01.01.2023
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Kaynak: InterSinema.com