Galaksinin Koruyucuları 3 Filmi
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Galaksinin Koruyucuları 3 Filmi

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Galaksinin Koruyucuları 3 Filmi

Galaksinin Koruyucuları 3 filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Galaksinin Koruyucuları 3 filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Guardians of the Galaxy serisinin üçüncü devam halkası olan yapımın yönetmen koltuğunda ilk iki filmin de yönetmenliğini üstlenen James Gunn oturuyor.

Yönetmen: James Gunn

Senaryo: James Gunn, Andy Lanning, Dan Abnett

Oyuncular: Elizabeth Debicki, Karen Gillan, Zoe Saldana, Chris Pratt, Pom Klementieff, Dave Bautista, Sean Gunn

Filmin Türü: Aksiyon

Orijinal Adı: Guardians Of The Galaxy Vol. 3

Yapımcı Firma: Marvel Studios

Yapım Yılı: 2023

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: Marvel Entertainment

Vizyon Tarihi: 01.01.2023

Galaksinin Koruyucuları 3 Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

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Kaynak: InterSinema.com

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