Ğ (Yumuşak G) Harfi ile başlayan İsim, Şehir, Hayvan, Bitki, Eşya, Ünlü isimleri var mı? Yumuşak g (ğ) ile başlayan kelime var mı?

İsim-Şehir oyunu oynamak hem eğlenceli, hem kolay hem de öğreticidir. Eğer ilkokula giden çocuklarınız varsa hafta sonları bu oyunu çocuklarınızla birlikte oynayabilir ve eğlenebilirsiniz. Peki, Ğ (Yumuşak G) Harfi ile başlayan İsim, Şehir, Hayvan, Bitki, Eşya, Ünlü isimleri var mı? Neden yok?

İSİM ŞEHİR OYUNU NEDİR?

İsim-şehir, Türkiye'de ortaya çıkan ve günümüzde de varlığını sürdüren bir oyundur. Oyun birkaç oyuncu ile veya birkaç grup ile oynanabilir. Oyunda her oyuncu veya grup için kâğıt ve kalem gerekir. Genellikle 3-4 oyuncu ile oynanmaktadır. Bilgi içerikli bir oyun türüdür.

İsim-Şehir oyunu örnek tablo

İSİM ŞEHİR OYUNU NASIL OYNANIR?

Alfabeden seçilen bir harf seçilir (genelde "Ğ" seçilmez). Seçilen harfle başlayan isim, şehir, hayvan, bitki, eşya, ülke, sanatçı ve oyuncular tarafından belirlenen başka maddeler ile ilgili adlar, boylamsal çizgiler ile maddelere ayrılmış kâğıtta ilgili maddenin altına yazılır. Genelde adların yerel kullanımları kabul görmez. Bu adları tamamlayan ilk oyuncu 1 dakika süre tutar diğer oyuncular 1 dakika içerisinde bitirmelidirler. 2 kisi ayni şeyi yazmışsa 5 puan farklıysa 10 puan boşsa 0 puan alır. Eğer 3 veya daha fazla kişiyle oynanan oyunda herkes aynı şeyi yazıp bir kişi farklı yazarsa 15 puan alır. Oyun sonunda en çok puan alan kazanır.

YUMUŞAK G ( Ğ ) HARFİ İLE BAŞLAYAN İSİM VEYA KELİME VAR MI?

Dilimizde yumuşak g yani ' Ğ ' harfi ile başlayan bir kelime bulunmamaktadır. Bundan dolayı isim şehir oyunu oynarken ğ yumuşak g harfi oyunda seçilmez.

Yumuşak g harfi aslında dilimizdeki en önemli, en çok kullanılan harftir. Birçok ek almış kelimenin içinde ğ harfi geçmektedir. Ğ harfi kelimelerin içerisinde geçmektedir. Bu harf ile başlayan bir kelime olmaz.

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