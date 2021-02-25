Futbolist x ininal ortaklığında gerçekleşen FIFA 21 turnuvası tamamlandı!
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Futbolist x ininal ortaklığında gerçekleşen FIFA 21 turnuvası tamamlandı!

25.02.2021 09:19 | Son Güncelleme: 25.02.2021 09:22
Futbolist x ininal ortaklığında gerçekleşen FIFA 21 turnuvası tamamlandı!

FutbolistCo x ininal ortaklığında gerçekleşen FIFA 21 turnuvası tamamlandı!

Futbolist x ininal ortaklığında Twitch üzerinden canlı bir şekilde gerçekleşen FIFA 21 turnuvasının kazananları belli oldu. FIFA'da büyük başarıları olan birbirinden farklı oyuncu dün geç saatlerde birbirleri ile mücadele ederek turnuvayı tamamladı. Turnuvanın şampiyonu Emre Özyıldız, ikincisi Berk Taşçı ve üçüncüsü de Türkcan Ulutaş olmayı başardı.

FIFA'da önemli bir isim edinmiş başarılı takım , yaptığı bu gibi turnuvalar ile seyircileri de inanılmaz mutlu ediyor gibi görünüyor. Özellikle dün akşam saatlerinde gerçekleşen bu turnuvada seyirciler her oyuncunun kendi perspektifinden oyunu izleme şansı buldu.

Kaynak: Playerbros

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