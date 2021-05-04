Futbolist 2021 Akdeniz Oyunları'nda mücadele edecek!

Futbolist'de 2021 Akdeniz Oyunları'na davet alan takımlar arasında yer aldı.

The Academys organizatörlüğünde düzenlenecek olan 2021 Akdeniz Oyunları'na davet alan takımlardan birisi de oldu. Turnuvaya davet alan takımların sayısı böylelikle 5'e yükseldi.

Topluluk Turnuvası 8 – 9 Mayıs tarihlerinde oynanacak turnuvada Davetli Takımlar ve Topluluk Turnuvası Şampiyonu; 10-11 Mayıs tarihlerinde oynayacak. Şu ana kadar turnuvaya davet alan takımların listesi ise şu şekilde:

İstanbul Başakşehir Espor

Blaze Esports

fastPay Wildcats

Karagümrük Espor

Futbolist

Tüm turnuvanın ödül havuzu $7500. FIFA 21 için ayrılan ödül miktarı $2500 ve Rocket League için ayrılan ödül miktarı ise $5000. Eğer hala turnuvaya kayıt yaptırmadıysanız çok geç değil. Turnuvanın kayıtları 5 Mayıs saat 23: 59'da sonlanacak.

Playerbros ekibi olarak turnuvaya katılan takımlara şimdiden başarılar diliyoruz, iyi olan kazansın!

Kaynak: Playerbros