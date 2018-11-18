Futbol: Spor Toto

Futbol: Spor Toto

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 4. grupta mücadele veren Yozgatspor 1959 FK, Havza Belediyespor'u 2-0 mağlup etti.

Futbol: Spor Toto

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 4. grupta mücadele veren Yozgatspor 1959 FK, Havza Belediyespor'u 2-0 mağlup etti.

Yozgat Bozok Stadyumu'nda oynanan maçta, ilk yarı 0-0 berabere tamamlandı.

Maçın ikinci yarısına iyi başlayan Yozgatspor, Burak Altunay'ın 60. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.

Karşılaşmanın 69. dakikasında Yozgatspor, Hüseyin Çelik'in golü ile skoru 2-0 yaptı.

Maçın kalan dakikalarında gol çıkamayınca Yozgatspor 1959 FK, sahadan galip ayrıldı.

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