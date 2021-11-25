Futbol efsanesi Maradona yıllarca top koşturduğu şehrin sokaklarında yaşıyor

Arjantinli futbol efsanesi Diego Armando Maradona, ölümünün birinci yılında anılıyor. Maradona'nın resimleri, yıllarca top koşturduğu İtalya'nın Napoli kentinin duvarlarını süslüyor. Napoli'nin hemen her sokağında Maradona'yla ilgili bir iz var. Efsane futbolcunun resimleri ana caddelerdeki bazı binaların duvarlarına çizilmiş. Napoli sokaklarındaki kafelerde Maradona posterleri göze çarpıyor. Napoli taraftarları, futbol sihirbazı Maradona'yı birinci ölüm yılında unutmadı, caddelere çıkarak efsane futbolcu anısına tezahüratta bulundu.

AA / Alessio Paduano - Son Dakika Haberleri Haberi Kaydet