Futbol: 2019 Afrika Uluslar Kupası - Tunus: 1 - Angola: 1
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Tunus ile Angola karşılaşmasını kurulan ekrandan izleyen Tunuslu vatandaşlar Maçı izleyen Tunuslu vatandaş ile röportaj 2019 Afrika Uluslar Kupası E Grubu'nda Tunus ile Angola 1-1 berabere kaldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Tunus ile Angola karşılaşmasını kurulan ekrandan izleyen Tunuslu vatandaşlar
Maçı izleyen Tunuslu vatandaş ile röportaj 2019 Afrika Uluslar Kupası E Grubu'nda Tunus ile Angola 1-1 berabere kaldı.
Mısır'ın ev sahipliğinde bu yıl 32'ncisi düzenlenen turnuvadaki E Grubu ilk maçında Tunus ile Angola, Süveyş kentindeki Ordu Stadı'nda karşılaştı.
Başkent Tunus'taki vatandaşlar Tunus ile Angola karşılaşmasını kurulan ekrandan izledi.
Tunus, Msakni'nin 34. dakikada penaltıdan attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
Maç, Alanyaspor'da forma giyen Djalma Campos'un 73. dakikadaki golüyle 1-1 tamamlandı.
Kaynak: AA
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