Furkan Palalı'ya 'korona' şoku!

Bir Zamanlar Çukurova'nın Fikret Fekeli'si Furkan Palalı'nın Covid-19'a yakalandığı ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...

Gelen son dakika haberine göre; Oyuncu Furkan Palalı'nın koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı. Testi pozitif çıkan Palalı'nın tedavisine evde devam edildiği ifade edildi.

34 yaşındaki Furkan Palalı'nın genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin setinde vaka sayısının artması durumunda çekimlere geçici olarak ara verileceği konuşuluyor.

Başrollerinde Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Kerem Alışık ve Furkan Palalı gibi isimlerin yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova dizisi Perşembe akşamları saat 20.00'de atv'de ekrana geliyor.

Kaynak: Snob Magazin