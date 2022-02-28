Furkan Kızılay - Fırtına sözleri! 'Fırtına' şarkı sözleri nelerdir? Furkan Kızılay - Fırtına şarkısı hakkında bilgiler - Haberler

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Furkan Kızılay - Fırtına sözleri! 'Fırtına' şarkı sözleri nelerdir? Furkan Kızılay - Fırtına şarkısı hakkında bilgiler

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Furkan Kızılay - Fırtına sözleri! 'Fırtına' şarkı sözleri nelerdir? Furkan Kızılay - Fırtına şarkısı hakkında bilgiler

Furkan Kızılay'ın yeni şarkısı Fırtına Youtube'a yüklendi. Kısa sürede 30 bin izlenme ve bin beğeniyi geçti. Şarkının sözleri de merak edildi. Peki, Furkan Kızılay - Fırtına sözleri nelerdir? Fırtına şarkısının söz ve müziği kime ait? Furkan Kızılay - Fırtına şarkı sözleri nedir? İşte detaylar...

Furkan Kızılay - Fırtına şarkı sözleri hakkında bilgiler haberimizde. Şarkının söz ve müziği Cna Doe'ye aittir.

FURKAN KIZILAY - FIRTINA ŞARKI SÖZLERİ

Gün sararmış, bir eski fotoğraf gibi sokaklar

Gece karanlık, ne yapsak olmaz geçmiyor zamanlar

Bir rüzgâr çıktı yavaştan

Bir yağmura dönüşür gibi

Uzak değil güneş bulutlara

Kalbine, ellerine

Gözlerine, sözlerine

Gül tenine, hiç uğramasın bu fırtına

Gördüğüne, duyduğuna

Hissettiğine, hapsettiğine

Kırdığına hiç uğramasın bu fırtına

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