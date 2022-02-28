Furkan Kızılay - Fırtına sözleri! 'Fırtına' şarkı sözleri nelerdir? Furkan Kızılay - Fırtına şarkısı hakkında bilgiler
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Furkan Kızılay'ın yeni şarkısı Fırtına Youtube'a yüklendi. Kısa sürede 30 bin izlenme ve bin beğeniyi geçti. Şarkının sözleri de merak edildi. Peki, Furkan Kızılay - Fırtına sözleri nelerdir? Fırtına şarkısının söz ve müziği kime ait? Furkan Kızılay - Fırtına şarkı sözleri nedir? İşte detaylar...
Furkan Kızılay - Fırtına şarkı sözleri hakkında bilgiler haberimizde. Şarkının söz ve müziği Cna Doe'ye aittir.
FURKAN KIZILAY - FIRTINA ŞARKI SÖZLERİ
Gün sararmış, bir eski fotoğraf gibi sokaklar
Gece karanlık, ne yapsak olmaz geçmiyor zamanlar
Bir rüzgâr çıktı yavaştan
Bir yağmura dönüşür gibi
Uzak değil güneş bulutlara
Kalbine, ellerine
Gözlerine, sözlerine
Gül tenine, hiç uğramasın bu fırtına
Gördüğüne, duyduğuna
Hissettiğine, hapsettiğine
Kırdığına hiç uğramasın bu fırtına
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