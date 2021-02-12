Fundyy - Gamzende Uyut Beni şarkı sözleri! 'Gamzende Uyut Beni' şarkısı sözleri nelerdir?

Fundyy - Gamzende Uyut Beni şarkısı kısa sürede 1 milyon izlenmeyi aştı. Şarkının sözleri merak edildi. Peki Fundyy - Gamzende Uyut Beni şarkısının sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler haberimizde.

Fundyy'nin beğenilen şarkısı Gamzende Uyut Beni'nin sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

GAMZENDE UYUT BENİ ŞARKI SÖZLERİ

Bazı gecelerde düşerdi ya hayalin pencereme,

Soğuk bir kış günüydü gözlerim değdi usulca gözlerine.

Sanki çaldın kalbimi yar, yine sen de gitme gitme!

Bugünüm yarınım emanet, razıyım her şeyine!

Bi' gülüşün bi' ömre bedel, gamzende uyut beni.

Saçlarında nehirler akar, arındır hüzünlerimi.

Yaktım geçmişimi senle, Nil'e savurdum küllerini.

Biçareyim ellerde, yüreğine götür ellerimi.

Bi' gülüşün bi' evrene denk, gamzende uyut beni.

Saçlarında nehirler akar, arındır hüzünlerimi.

Yaktım geçmişimi senle, Nil'e savurdum küllerini.

Biçareyim ellerde, yüreğine götür ellerimi!

ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER

Fundyy'in sevilen parçası Gamzende Uyut Beni şarkısının sözleri yukarıdaki gibidir. Şarkı hakkında diğer bilgiler sizlerle:

Söz: Fundyy

Müzik: Yusuf Tomakin

Düzenleme: Mustafa Ceceli

Mix-Mastering: Koray Püskül

Yönetmen: Fundyy & Caner Demiroğlu

Prodüktör: Tolga Aykut