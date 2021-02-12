Fundyy - Gamzende Uyut Beni şarkı sözleri! 'Gamzende Uyut Beni' şarkısı sözleri nelerdir?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Fundyy - Gamzende Uyut Beni şarkı sözleri! 'Gamzende Uyut Beni' şarkısı sözleri nelerdir?

12.02.2021 22:05 | Son Güncelleme: 12.02.2021 22:09
Fundyy - Gamzende Uyut Beni şarkı sözleri! 'Gamzende Uyut Beni' şarkısı sözleri nelerdir?

Fundyy - Gamzende Uyut Beni şarkısı kısa sürede 1 milyon izlenmeyi aştı. Şarkının sözleri merak edildi. Peki Fundyy - Gamzende Uyut Beni şarkısının sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler haberimizde.

Fundyy'nin beğenilen şarkısı Gamzende Uyut Beni'nin sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

GAMZENDE UYUT BENİ ŞARKI SÖZLERİ

Bazı gecelerde düşerdi ya hayalin pencereme,

Soğuk bir kış günüydü gözlerim değdi usulca gözlerine.

Sanki çaldın kalbimi yar, yine sen de gitme gitme!

Bugünüm yarınım emanet, razıyım her şeyine!

Bi' gülüşün bi' ömre bedel, gamzende uyut beni.

Saçlarında nehirler akar, arındır hüzünlerimi.

Yaktım geçmişimi senle, Nil'e savurdum küllerini.

Biçareyim ellerde, yüreğine götür ellerimi.

Bi' gülüşün bi' evrene denk, gamzende uyut beni.

Saçlarında nehirler akar, arındır hüzünlerimi.

Yaktım geçmişimi senle, Nil'e savurdum küllerini.

Biçareyim ellerde, yüreğine götür ellerimi!

ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER

Fundyy'in sevilen parçası Gamzende Uyut Beni şarkısının sözleri yukarıdaki gibidir. Şarkı hakkında diğer bilgiler sizlerle:

Söz: Fundyy

Müzik: Yusuf Tomakin

Düzenleme: Mustafa Ceceli

Mix-Mastering: Koray Püskül

Yönetmen: Fundyy & Caner Demiroğlu

Prodüktör: Tolga Aykut

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Fuat Oktay Mustafa Destici Numan Kurtulmuş Mehmet Ali Çelebi
Magazin Sibel Can Beren Saat Demet Akalın Burcu Biricik
Spor Ali Koç Deniz Türüç Aykut Kocaman Ahmet Nur Çebi Mahmut Tekdemir
Tüm Haberler Kar Türk Rusya İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fundyy - Gamzende Uyut Beni şarkı sözleri! 'Gamzende Uyut Beni' şarkısı sözleri nelerdir?
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.2.2021 22:09:26. #1.14#
title