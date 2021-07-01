Funda Özer Baltalı kimdir? Funda Özer Baltalı kaç yaşında, nereli? Funda Özer Baltalı biyografisi!
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Funda Özer Baltalı kimdir? Funda Özer Baltalı kaç yaşında, nereli? Funda Özer Baltalı biyografisi!

Funda Özer Baltalı kimdir? Funda Özer Baltalı kaç yaşında, nereli? Funda Özer Baltalı biyografisi!
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Türkiye'de bir rol model olmayı amaçlayan Funda Özer Baltalı 2014 yılından itibaren ABD ve Kore'de peynir ihracatı yaparak Türkiye'nin gelişmesine katkıda bulunmaktadır. Peki, Funda Özer Baltalı kimdir? Funda Özer Baltalı kaç yaşında, nereli? Funda Özer Baltalı mesleği nedir? Funda Özer Baltalı hayatı ve biyografisi nedir?

Keçi sütünün anne sütüne en yakın olması nedeniyle keçi çiftliğini kurduğunu ifade eden Baltalı lüks bir hayat sürmek yerine ülke üretimine katkı sağlamayı tercih etiğini vurguluyor.Peki, Funda Özer Baltalı kimdir? Funda Özer Baltalı kaç yaşında, nereli? Funda Özer Baltalı mesleği nedir?Funda Özer Baltalı hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

FUNDA ÖZER BALTALI KİMDİR?

Funda Özer Baltalı 1962yılında dünyaya gelmiştir. Lise eğitimini Robert Koleji'nde tamamladıktan sonra Hukuk Fakültesi'ni bitirmiştir. Daha sonra bankacılık yapmıştır. Ardından deri sektörü alanında bir şirket kuran Baltalı şirketini ve teknesini satarak bir keçi çiftliği kurmuştur.

Türkiye'de bir rol model olmayı amaçlayan Funda Özer Baltalı 2014 yılından itibaren ABD ve Kore'de peynir ihracatı yaparak Türkiye'nin gelişmesine katkıda bulunmaktadır. Keçi sütünün anne sütüne en yakın olması nedeniyle keçi çiftliğini kurduğunu ifade eden Baltalı lüks bir hayat sürmek yerine ülke üretimine katkı sağlamayı tercih etiğini vurguluyor.

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Funda Özer Baltalı kimdir? Funda Özer Baltalı kaç yaşında, nereli? Funda Özer Baltalı biyografisi! - Haberler
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