Fulya Sezen'le Çarkıfelek

Türkiye'nin en büyük "Alışveriş Vadisi"nde yüzlerce ulusal ve uluslararası marka ile hizmet veren Nata Vega Outlet Alışveriş Merkezi, ziyaretçilerini hafta sonu Fulya Sezen sunuculuğunda gerçekleşen Çarkıfelek etkinliğiyle buluşturdu.

Blogger ve stil danışmanı Fulya Sezen sunuculuğunda gerçekleşen programda çarkıfeleği çeviren alışveriş merkezi ziyaretçilerine birbirinden değerli hediyeler verildi.

Ziyaretçilerin büyük ilgisiyle gerçekleşen etkinlikte minik ziyaretçiler tarafından okunan Çanakkale şiirleri, marşlar ve şarkılar büyük alkış aldı. - ANKARA