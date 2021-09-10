"Fulya ile Umudun Olsun" programının sunucusu Fulya Öztürk, birçok üniversite ve dernekten ödüller almıştır. "Yılın Muhabiri" ve "En İyi Özel Haber" dalında onlarca ödüle layık görülüp TEDx'te konuşmacısı olmuştur. Fulya ile Umudun Olsun programında insanların sorunlarına çözüm aramaktadır. Hayatını merak eden vatandaşlar ise Fulya Öztürk kimdir? diye aratmakta. Peki, Fulya Öztürk kimdir? Fulya ile Umudun Olsun programının sunucusu Fulya Öztürk kaç yaşında, nereli? Fulya Öztürk evli mi, boyu kaç? İşte detaylar haberimizde...

FULYA ÖZTÜRK KİMDİR?

Fulya Öztürk 5 Ocak 1989 yılında Seyhan, Adana'da dünyaya gelen, Türk gazeteci ve haber muhabiridir.

Lise eğitimini Adana Gündoğdu Koleji'nde tamamladı. 2006 senesinde Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo ve Televizyon bölümünü kazandı.

Üniversiteyi kazandığı ilk sene 2006 yılında televizyonculuk kariyeri başladı. 2007 senesinde Doğan TV'nin "Staj On Air" programıyla Star TV iç yapımlarda staj yaptı. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Profesyonel iş kariyerine 2008 senesinde CNN TÜRK Programlar Departmanı'nda başladı. 2010 senesinde CNN TÜRK Haber Merkezi'nde göreve başladı. 3 sene Kurgu Editörlüğü yaptı. Birçok belgeselin ve haberin kurgusunu hazırladı.

2013 senesinde Saha Muhabirliği'ne başladı. Fulya Öztürk birçok üniversite ve dernekten ödüller aldı. "Yılın Muhabiri" ve "En İyi Özel Haber" dalında onlarca ödüle layık görüldü. TEDx'te konuşmacı oldu. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Sosyal medya platformu Instagram'da 180 bine yakın takipçisi bulunan Fulya Öztürk'ün Instagram hesabı, @fullyaozturk'tür. Fulya Öztürk boyu 1.68 cm kilosu 54 kg ve burcu Oğlak.

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