Fulin 23 Nisan'ı çocuk parkında kutladı
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Fulin 23 Nisan'ı çocuk parkında kutladı

Fulin 23 Nisan'ı çocuk parkında kutladı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Fulin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuk parkında kutladı. Yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren şarkıcı, paylaştığı karelerle dikkat çekti. İşte detaylar...

Fulin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuk parkında kutladı. Tahterevalli, kaydırak ve salıncakta poz veren şarkıcı, fotoğrafları Instagram'dan paylaştı.

"Bayramımız kutlu olsun" diye yazan Fulin'e takipçileri, "Zarif kız, çocuk ruhlu", "Çok cicisin" ve "Kareler şahane olmuş, çocukluğumu gördüm sanki" gibi mesajlar gönderdi.

Kaynak: Snob Magazin

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