Fulden Uras kimdir? Fulden Uras sağlık durumu ne? Fulden Uras hastalığı ne?

Daha önce meme kanserine yakalanan ve birçok kez ameliyat olan şarkıcı Fulden Uras, hastalığının nüksetmesiyle hastaneye kaldırıldı. Ameliyat olan 53 yaşındaki şarkıcı, sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak sevenlerinden dua istedi. Fulden Uras kimdir? Fulden Uras sağlık durumu ne?

FULDEN URAS SAĞLIK DURUMU NE?

Hastalığının nükseden Fulden Uras, İstanbul'daki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yeniden meme kanseriyle mücadele etmeye başlayan şarkıcı, "Bitmeyen çilem... 3 gündür beni yine perişan eden ağrılar ve sonuç yine ameliyat. Artık kaç ameliyat oldu saymıyorum. Sayısını unuttum. Sağ meme seninle başım dertte. Dualarınızı eksik etmeyin dostlar. Allah herkese şifa versin, ötesi yok" ifadelerini kullandı.

Ameliyattan sonra hasta yatağından bir video paylaşan Uras, "Dostlar, arayan, soran, mesaj atan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Başarılı geçti ameliyatım. Birkaç gün dinleneceğim. Allah'a emanet olun" şeklinde konuştu.

FULDEN URAS KİMDİR?

Erkekçe dergisine verdiği cesur pozlarla meşhur oldu. 1986'da Ah Bu Kadınlar'ın (Cavit Yörüklü) başrolünde ilk kez kamera karşısına geçti. Sezer İnanoğlu ve Vatan Şaşmaz ile uzun süreli birliktelikler yaşadı. 1974 yılında anneannesi Sevinç Gülle, Nuri Alço ile kısa süren bir evlilik gerçekleştirdi. 1991'de "assolist" olarak sahneye çıktı ve 1995'te ilk albümü Belliydi Zaten'i çıkardı. Bağırsak kanserine yakalandı; uzun süre tedavi gördü.

Kelebek hastalığı bulunan çocuklar için yardım kampanyası yürüten bir derneğin başkanlığını yapmaktadır.

Meme kanserine yakalanan Uras, birden fazla ameliyat geçirdi.

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