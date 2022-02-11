Fujitora Espor Sektöründen Ne Kadar Kazandı?

Şu anda Hearthstone & TFT & LoR oyunlarında Futbolist oyuncusu olan Kaan "Fujitora" Çekli'nin bu zamana kadar espor sektöründen (turnuvalar) yaklaşık olarak ne kadar para kazandığını sizler için derledik. esportsearnings'e göre 2016 yılından beri para kazanmaya başlayan oyuncu, bu zamana kadar oynadığı 13 turnuvadan toplam $160,653.27 para ödülü kazandı. Böylelikle kendisi Türkiye espor sektöründe en çok para kazanan 5'inci kişi olarak listeye dahil olmuştur.

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