Fuhuş operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı
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Fuhuş operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı

İstanbul'da düzenlenen operasyonda yurt dışından iş vaadiyle getirdikleri kadınları fuhşa zorladığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

20.06.2020 10:26 | Son Güncelleme: 20.06.2020 10:31

İstanbul'da düzenlenen operasyonda yurt dışından iş vaadiyle getirdikleri kadınları fuhşa zorladığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

İstanbul Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir şebekenin, kafe ve restoranlarda çalıştıracaklarını söyleyerek yurt dışından getirdiği kadınları, tehditle alıkoyarak fuhşa zorladığını belirledi.

Jandarma ekiplerince Fatih'teki 4 adrese düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken, yabancı uyruklu 6 kadın da kurtarıldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 15 bin lira, 500 dolar, 2 bin pound, 11 bin 500 Özbekistan somu ile 150 gram kokain, 2 kilogram skunk, 2 hassas terazi, mağdur kadınlara ait pasaportlar ve lamba içerisine yerleştirilmiş gizli kameralar ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanırken, kurtarılan 6 kadın ise ülkelerine gönderilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildi.

Fuhuş operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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