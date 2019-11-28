"Fuat Sezgin: Tarihten Geleceğe Bilim Köprüsü Sempozyumu" Uşak'ta başladı

28.11.2019 12:18 | Son Güncelleme: 28.11.2019 12:18

Uşak Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Birliğinin 30 Haziran 2018'de hayatını kaybeden bilim insanı Prof. Dr. Fuat Sezgin anısına düzenlediği "Fuat Sezgin: Tarihten Geleceğe Bilim Köprüsü Sempozyumu" açılış programı yapıldı.

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Bir Eylül Yerleşkesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada, Prof. Dr. Fuat Sezgin'in bilimler tarihine yaptığı katkıların önemini vurguladı.

Prof. Dr. Savaş, yeni neslin Prof. Dr. Sezgin'i ve çalışmalarını yakından tanıması gerektiğini dile getirerek "Hocamı öğrencilik yıllarımda tanımayı, onun hayatında yer tutan çalışma azminden, prensiplerinden ve programlarından o yıllarda faydalanmayı çok isterdim. Ne mutlu sizlere ki böyle etkinlikler sayesinde onun hayatından ve yaşantısından haberdar olabiliyorsunuz. Fuat Hoca'yı okuyun, okutun. Kendi hayatınıza çokça farklılıklar kattığını anlayacaksınız." dedi.

İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı (İBTAV) Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu Başkanı Mecit Çetinkaya, Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Altınay, yazarlar Hüseyin Özhazar ve Ramazan Bakkal katılımcılara seslendi.

Akademisyen ve öğrencilerin yanı sıra AK Parti Uşak İl Başkanı Fahrettin Tuğrul'un da katıldığı açılış programıyla başlayan sempozyumun üç gün süreceği bildirildi.

Kaynak: AA