Fuat Özdolgun kimdir? Fuat Özdolgun hayatı ve biyografisi! Fuat Özdolgun kaç yaşında, nereli?
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Fuat Özdolgun kimdir? Fuat Özdolgun hayatı ve biyografisi! Fuat Özdolgun kaç yaşında, nereli?

19.01.2021 09:08 | Son Güncelleme: 19.01.2021 09:12
Fuat Özdolgun kimdir? Fuat Özdolgun hayatı ve biyografisi! Fuat Özdolgun kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Fuat Özdolgun, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Fuat Özdolgun hakkında merak edilenler. Fuat Özdolgun hayatı ve biyografisi. Fuat Özdolgun kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Fuat Özdolgun merak konusu oldu. İşte Fuat Özdolgun hakkında merak edilen Fuat Özdolgun kimdir, Fuat Özdolgun hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

FUAT ÖZDOLGUN KİMDİR?

Fuat Özdolgun 8 Temmuz 1974'te İzmir'de dünyaya geldi.

Özdolgun, İlköğretime başladığı yıllarda müzikle tanıştı. Müzisyen bir ailenin ferdi oldugu için müziğe dedesi Kemani Sait Bey'in (Yesmesliler) dersleriyle basladı.

Müzik kariyerinde önce keman daha sonra birkaç yıl akordeonla devam eden müzik serüveni, kendisini bugün icracısı olduğu kanun sazıyla buluşturdu.

Fuat Özdolgun sonraki yıllarda Mehmet Saim Karadağ'dan nota ve nazariyat eğitimi aldı. Aynı yıllarda Nursal Ünsal Birtek ve Ahmet Özcaglayan'ın çalıştırdığı korolarda eşlik ve repertuvarını geliştirme şansı buldu. Uzun yıllar Ahmet Meter'in tavrından etkilenidikten sonra İstanbul'a yerleşmesi ile beraber kendisini çalıştığı ustaların katkılarıyla farklı bi anlayışa taşıdı.

Yurt içinde ve yurt dışında birbirinden değerli sanatçılarla çalışma fırsatı buldu.

Sanat çalışmalarına halen Istanbul'a devam etmektedir.

Fuat Özdolgun günümüzde programalar katılıyor ve sosyal medyadan paylaşımlar yapıyor.

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