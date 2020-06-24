Fuat Erdal kimdir? Fuat Erdal kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Fuat Erdal hayatı ve biyografisi! Anadolu Üniversitesine Fuat Erdal atanadı! Cumhurbaşkanlığı atama kararları ile Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne Fuat Erdal getirildi. Prof. Dr. Fuat Erdal hakkında merak edilenler ve detaylar haberimizde. Fuat Erdal kimdir? Fuat Erdal kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Fuat Erdal hayatı ve biyografisi! Anadolu Üniversitesine Fuat Erdal atanadı!

Daha önce İbn Haldun Üniversitesinde görev yapan akademisyen Prof. Dr. Fuat Erdal, cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne atandı. Prof. Dr. Fuat Erdal hakkında merak edilenler ve detaylar haberimizde. Fuat Erdal kimdir? Fuat Erdal kaç yaşında ve ne iş yapıyor?

FUAT ERDAL KİMDİR?

İktisat lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini sırasıyla ODTÜ, Leeds ve Nottingham üniversitelerinde tamamlamıştır. İktisadi kalkınma ve uluslararası iktisat alanında doçentlik ünvanını almıştır. Çeşitli üniversitelerde kadrolu ve yarı zamanlı olarak çalışmış, iktisada giriş, makroiktisat, kalkınma iktisadı, uluslararası iktisat ve yönetim ekonomisi dersleri vermiştir. Çok sayıda ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlar yapmış, bidiriler sunmuştur. Halen İnsan ve Toplum Bilimleri Dekanı olarak görev yapmaktadır.

Araştırma Alanları

Kalkınma Ekonomisi, Uluslararası İktisat, Makroiktisat