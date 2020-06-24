Fuat Erdal kimdir? Fuat Erdal kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Fuat Erdal hayatı ve biyografisi! Anadolu Üniversitesine Fuat Erdal atanadı!
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Fuat Erdal kimdir? Fuat Erdal kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Fuat Erdal hayatı ve biyografisi! Anadolu Üniversitesine Fuat Erdal atanadı!

Cumhurbaşkanlığı atama kararları ile Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne Fuat Erdal getirildi. Prof. Dr. Fuat Erdal hakkında merak edilenler ve detaylar haberimizde. Fuat Erdal kimdir? Fuat Erdal kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Fuat Erdal hayatı ve biyografisi! Anadolu Üniversitesine Fuat Erdal atanadı!

Fuat Erdal kimdir? Fuat Erdal kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Fuat Erdal hayatı ve biyografisi! Anadolu Üniversitesine Fuat Erdal atanadı!
24.06.2020 08:59 | Son Güncelleme: 24.06.2020 09:02

Daha önce İbn Haldun Üniversitesinde görev yapan akademisyen Prof. Dr. Fuat Erdal, cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne atandı. Prof. Dr. Fuat Erdal hakkında merak edilenler ve detaylar haberimizde. Fuat Erdal kimdir? Fuat Erdal kaç yaşında ve ne iş yapıyor?

FUAT ERDAL KİMDİR?

İktisat lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini sırasıyla ODTÜ, Leeds ve Nottingham üniversitelerinde tamamlamıştır. İktisadi kalkınma ve uluslararası iktisat alanında doçentlik ünvanını almıştır. Çeşitli üniversitelerde kadrolu ve yarı zamanlı olarak çalışmış, iktisada giriş, makroiktisat, kalkınma iktisadı, uluslararası iktisat ve yönetim ekonomisi dersleri vermiştir. Çok sayıda ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlar yapmış, bidiriler sunmuştur. Halen İnsan ve Toplum Bilimleri Dekanı olarak görev yapmaktadır.

Araştırma Alanları

Kalkınma Ekonomisi, Uluslararası İktisat, Makroiktisat

Fuat Erdal kimdir? Fuat Erdal kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Fuat Erdal hayatı ve biyografisi! Anadolu Üniversitesine Fuat Erdal atanadı!

FUAT ERDAL KİMDİR?

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Spor Muşavirliği'ne atandı Haber
Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Spor Muşavirliği'ne atandı
Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, Güldür Güldür'den ayrıldı Haber
Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, Güldür Güldür'den ayrıldı
Başhekim, kadın doktoru ilaç ve alkolle bayıltarak defalarca cinsel istismarda bulundu Haber
Başhekim, kadın doktoru ilaç ve alkolle bayıltarak defalarca cinsel istismarda bulundu
Son dakika: Uşak'ta yolcu otobüsü ile kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 18 kişi yaralandı Haber
Son dakika: Uşak'ta yolcu otobüsü ile kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 18 kişi yaralandı
İmamoğlu, muhabirin 'tedbir' sorusuna çıkıştı: 20-25 yıldır almayanlara bu soruyu sorabilirsin Haber
İmamoğlu, muhabirin "tedbir" sorusuna çıkıştı: 20-25 yıldır almayanlara bu soruyu sorabilirsin
Survivor 2020'de büyük finale günler kala elenen isim belli oldu Haber
Survivor 2020'de büyük finale günler kala elenen isim belli oldu
Koronavirüs salgınında yoğun bakımdaki hasta sayısı son 1 ayın en yüksek seviyesinde
Koronavirüs salgınında yoğun bakımdaki hasta sayısı son 1 ayın en yüksek seviyesinde
Boşanmak isteyen karısını darp ederken öldü! Kadın dehşet anlarını anlattı
Boşanmak isteyen karısını darp ederken öldü! Kadın dehşet anlarını anlattı
Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti
Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti
Maske kullananlar için uzmanından kritik uyarı! Bu 6 tehlikeye dikkat
Maske kullananlar için uzmanından kritik uyarı! Bu 6 tehlikeye dikkat
Diyarbakır'da koronavirüs testi için hastaneye giden işçiler işten çıkarıldı
Diyarbakır'da koronavirüs testi için hastaneye giden işçiler işten çıkarıldı
Kuyumcu, 300 milyon TL'lik vurgun yapıp ortadan kayboldu
Kuyumcu, 300 milyon TL'lik vurgun yapıp ortadan kayboldu
Belçika'da Lamborghini ticareti yapan aile, 320 bin euroluk yardım alınca hukuksal süreç başlatıldı
Belçika'da Lamborghini ticareti yapan aile, 320 bin euroluk yardım alınca hukuksal süreç başlatıldı
Çanakkale Köprüsü'nün ayağına yıldırım düştü, o anlar kameralara yansıdı
Çanakkale Köprüsü'nün ayağına yıldırım düştü, o anlar kameralara yansıdı
Beyaz Saray'ın önündeki Andrew Jackson heykeli göstericiler tarafından yıkılmak istendi
Beyaz Saray'ın önündeki Andrew Jackson heykeli göstericiler tarafından yıkılmak istendi
AFAD, hortumdan korunmanın yöntemlerini paylaştı
AFAD, hortumdan korunmanın yöntemlerini paylaştı
Son dakika: Dışişleri Bakanlığından, Türkiye'nin Libya'daki tavrını tehlikeli oyun olarak niteleyen Macron'a yanıt
Son dakika: Dışişleri Bakanlığından, Türkiye'nin Libya'daki tavrını tehlikeli oyun olarak niteleyen Macron'a...
Son Dakika: CHP'li Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı
Son Dakika: CHP'li Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı
Meksika'nın güneyinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Meksika'nın güneyinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Oyuncu Cenan Adıgüzel'le ayrılan Bahar Şahin, rol arkadaşı Ozan Dolunay ile öpüşürken yakalandı
Oyuncu Cenan Adıgüzel'le ayrılan Bahar Şahin, rol arkadaşı Ozan Dolunay ile öpüşürken yakalandı
Acun Ilıcalı, Survivor 2020'nin final tarihi ve yerini paylaştı
Acun Ilıcalı, Survivor 2020'nin final tarihi ve yerini paylaştı
Şeyma Subaşı, sevgilisi Guido Senia'dan ayrıldığı iddialarına yanıt verdi
Şeyma Subaşı, sevgilisi Guido Senia'dan ayrıldığı iddialarına yanıt verdi
10 yaşındaki oğlunun ölümüyle yıkılan Ebru Şallı, 7 kilo verdi
10 yaşındaki oğlunun ölümüyle yıkılan Ebru Şallı, 7 kilo verdi
Türkiye'de Güney'in Maldivleri olarak bilinen plajda oluşan hortum şezlongları parçaladı
Türkiye'de Güney'in Maldivleri olarak bilinen plajda oluşan hortum şezlongları parçaladı
Köpeğiyle fotoğraf çektiren sosyetik güzel Süreyya Yalçın'ın bacak kasları dikkat çekti
Köpeğiyle fotoğraf çektiren sosyetik güzel Süreyya Yalçın'ın bacak kasları dikkat çekti
Karantinada bunalıma giren Steve Bing, 27. kattan atlayıp canına kıydı
Karantinada bunalıma giren Steve Bing, 27. kattan atlayıp canına kıydı
Sosyetik kasap Nusret, sağanak yağmura aldırış etmeden denize atladı
Sosyetik kasap Nusret, sağanak yağmura aldırış etmeden denize atladı
Yemeksepeti CEO'sunun attığı tweet, şirkete boykot olarak geri döndü
Yemeksepeti CEO'sunun attığı tweet, şirkete boykot olarak geri döndü
Eski eşler Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, akşam yemeğinde buluştu
Eski eşler Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, akşam yemeğinde buluştu
1,5 dönümlük tarlasında ejder meyvesi yetiştiren çiftçi, yılda 225 bin TL kazanıyor
1,5 dönümlük tarlasında ejder meyvesi yetiştiren çiftçi, yılda 225 bin TL kazanıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Donald Trump Devlet Bahçeli Berat Albayrak Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hülya Avşar Demet Akalın Safiye Soyman İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Cüneyt Çakır Bülent Uygun Ahmet Nur Çebi Fernando Muslera
Daha Fazla Su Sel Bursa Beşiktaş
Şu an buradasınız: Fuat Erdal kimdir? Fuat Erdal kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Fuat Erdal hayatı ve biyografisi! Anadolu Üniversitesine Fuat Erdal atanadı! - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.6.2020 09:03:32. #1.15#
title