FÜ Teknoloji Fakültesi'nin 10'uncu yılı kutlandı

10.12.2019 16:54 | Son Güncelleme: 10.12.2019 16:59

Fırat Üniversitesi (FÜ) Teknoloji Fakültesi'nin 10. yılı düzenlenen programla kutlandı.



FÜ Teknoloji Fakültesi'nin 10. yılı nedeniyle Atatürk Kültür Merkezi'nde program düzenlendi. Programa Rektör Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Cebeci, Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bahar Demirel, Karayolları 8. Bölge Müdürü Kenan Keskin, fakülte dekanları, öğretim üyeleri ile öğrenciler katıldı.



Programın açılış konuşmasını yapan Fakülte Dekanı Prof. Dr. Bahar Demirel, fakültenin kuruluş sürecini anlatıp, 10 dalda mühendislik eğitimi verildiğini söyledi.



Fakültenin geçen 10 yıllık süreçte kamuya, özel sektöre ve bilim dünyasına nitelikli eleman kazandırdığını anımsatan Rektör Prof. Dr. Demirdağ ise, " Üniversitemiz özellikle mühendislik alanında ülkemizin göz bebeği. Bundan dolayı emeği geçen tüm akademik ve idari personelimize teşekkür ediyorum. Üniversitemiz şuan ki alt yapısı ile Türkiye'nin ilk 5 üniversitesinden biri. Akademik personellerimizin yaptığı ulusal ve uluslararası yayınlarla ve patentlerle üniversitemizin tanınırlığını artırdık. Üniversitemiz Shanghai Ranking Consultancy tarafından yayınlanan 2019 Dünya Üniversiteleri Akademik sıralamasında (ARWU) Dünya da ilk bin üniversite arasında 11 Türk üniversitesiyle birlikte listede yer aldı. 2012 yılında 30 olan uluslararası öğrenci sayımız bugün itibariyle 2 bin 300'e ulaştı. Bu başarılar üniversitemizin nereden nereye geldiğini göstermektedir" dedi.



Daha sonra Teknofestte dereceye giren Teknoloji Fakültesi öğrencilerine ve akademik personeline teşekkür plaketi verildi. Ardından ise Maltepe Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Durmuş Günay, "Teknoloji Fakültesinin Kuruluşu ve Mahiyeti" ile ilgili konuşma yaptı.



Etkinlik kapsamında, halk oyunları ve fakültenin tiyatro topluluğunun "Süt Kalesi İhalesi" tiyatro oyunu sahnelendi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA