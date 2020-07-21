FÜ Diş Hekimliği Fakültesi ilk mezunlarını verdi FÜ Diş Hekimliği Fakültesi ilk mezunlarını verdi Fırat Üniversitesi bünyesinde 2015 yılında kurulan Diş Hekimliği Fakültesi ilk mezunlarını verdi.

FÜ Diş Hekimliği Fakültesi ilk mezunlarını verdi

ELAZIĞ - Fırat Üniversitesi bünyesinde 2015 yılında kurulan Diş Hekimliği Fakültesi ilk mezunlarını verdi.

FÜ'de 2015 yılında kurulan Diş Hekimliği Fakültesi ilk mezunlarını verdi, 48 öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi. Sosyal mesafe kuralları kapsamında gerçekleştirilen yemin töreninde dereceye giren öğrencilere plaket verildi. Tıp Fakültesi Konferans salonunda yapılan programa, Rektör Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Cebeci, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Kaplan, Üniversite Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Refik Ayten, öğretim üyeleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Mezun olan öğrencilere çalışma hayatında başarılar dileyen Rektör Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, "Geldiğimiz ilk günden itibaren ilk hedefimiz Diş Hekimliği Fakültesi'ni üniversitemize kazandırmaktı. En kısa sürede eğitime başlayan Diş Hekimliği Fakültesi oldu. O dönemde diğer illerde açılan fakültelere göre de ilk mezunlarını veren biri olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz" dedi.

İlk mezunlarını vermenin mutluluğu içerisinde olduklarını dile getiren Fakülte Dekanı Prof. Dr. Metin Kaplan, " Bu güzel günde bir arada olmanın mutluluğu tarif edilemez, çok heyecan verici. 5 yıl önce bu fakültemiz kurulduğunda çeşitli imkansızlıklarla buralara kadar geldi. Güzel bir mesleğiniz var ve güzel günler sizi bekliyor. Umarım daha güzel günler geçirirsiniz. Şimdiden hepinizin yolu açık olsun" şeklinde konuştu.

İlk mezunlar adına konuşma yapan dönem ikincisi Damla Kaygusuzoğlu ise " Bugün ortak bir sevince paylaşmak için buradayız. 5 yıl süren zorlu eğitim sürecini bitirmenin haklı gururunu yaşamaktayız. Eğitimimizin devamı için emek veren ve mezuniyet düzenleyebilen tek Diş Hekimliği Fakültesi olmanın gururunu bize yaşatan dekanımız, dekan yardımcılarımız ve hocalarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Program, öğrencilerin yemin etmesi ve kep fırlatması ile son buldu.

Kaynak: İHA