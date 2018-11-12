Freni Patlayan Tır 10 Araca Çarptı

Beykoz Çavuşbaşı Cumhuriyet Caddesi üzerinde seyir halindeki bir tır, freninin patlaması üzerine 10 araca çarptı.



Beykoz Çavuşbaşı Cumhuriyet Caddesi üzerinde seyreden bir tır, freninin patlaması üzerine, 10 otomobile çarptıktan sonra, kuyumcu dükkanına çarparak durabildi.



Kaza sırasında ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadı.



Olay nedeniyle Çavuşbaşı Cumhuriyet Caddesi'nde uzun kuyruklar oluşurken, trafik akışı ise alternatif güzergahlardan sağlanıyor.



İsmi öğrenilemeyen sürücü, ifadesinin alınması için emniyete götürüldü.