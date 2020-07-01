Freni boşalan midibüsü, elektrik direğine çarparak durdurdu TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, freni boşalan ve yokuş aşağı hızla inen işçi midibüsünün sürücüsü Ali Çolak (53), manevra yapıp, elektrik direğine çarparak, olası faciayı önledi.

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, freni boşalan ve yokuş aşağı hızla inen işçi midibüsünün sürücüsü Ali Çolak (53), manevra yapıp, elektrik direğine çarparak, olası faciayı önledi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Çolak, "Midibüsü durdurmak için elimden geleni yaptım. Çok şükür, kimsenin burnu kanamadı" dedi.

Kaza, Hacıevhat Mahallesi Namık Kemal Caddesi üzerinde meydana geldi. Malkara ilçesinde özel maden işletmesinin işçilerini evlerine bıraktıktan sonra dönüş yoluna geçen Ali Çolak'ın kullandığı 59 S 7026 plakalı midibüsün freni, yokuş aşağı inerken boşaldı. Sürücü Çolak, kimseye zarar gelmemesi için midibüsle manevra yapıp, beton elektrik direğine çarparak, durdu. Kazada Çolak, hafif yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık, polis ve itfaiye ekiplerin midibüsten çıkardığı Çolak, ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kazayı anlatan Ali Çolak, "Olası faciayı önlemek ve midibüsü durdurmak için elimden geleni yaptım. Çok şükür, kimsenin burnu bile kanamadı. Kazayı çok şükür ucuz atlattık. Herkese geçmiş olsun" dedi.

Kaynak: DHA