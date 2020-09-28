Freni boşalan kamyoneti durdurmak isteyen şoför, aracın altında kaldı
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Freni boşalan kamyoneti durdurmak isteyen şoför, aracın altında kaldı

28.09.2020 16:53 | Son Güncelleme: 28.09.2020 17:16

Bağcılar İSTOÇ'ta mal yüklenen kamyonet bir anda yokuş aşağı kaymaya başladı. Aracı durdurmak için peşinden koşan şoför, devrilen kamyonetin altında kaldı.

İSTOÇ'ta mal yüklenen kamyonet bir anda kaymaya başladı. Durdurmak için aracın peşinden koşan şoför, devrilen kamyonetin altında kaldı.

Edinilen bilgilere göre olay Bağcılar İSTOÇ'ta yaşandı. Mal yüklenen kamyonet bir anda yokuş aşağı kaymaya başladı. Kamyonetin şoförün aracın peşinden koşarak durdurmak istedi. Araca binmeye çalışan şoför, bu sırada devrilen kamyonetinin altında kaldı. Ola yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin şoförü kurtarma çalışması sürüyor.

Freni boşalan kamyoneti durdurmak isteyen şoför, aracın altında kaldı
Freni boşalan kamyoneti durdurmak isteyen şoför, aracın altında kaldı
Freni boşalan kamyoneti durdurmak isteyen şoför, aracın altında kaldı
Freni boşalan kamyoneti durdurmak isteyen şoför, aracın altında kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VOLKAN KAYALAR

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