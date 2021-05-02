'Fren Ali' polemiği büyüyor! Babacan, eleştirilere sosyal medya üzerinden yanıt verdi
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'Fren Ali' polemiği büyüyor! Babacan, eleştirilere sosyal medya üzerinden yanıt verdi

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Politika

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan'ın "Fotokopi çektiğimiz A4 kağıdını önlü arkalı kullanarak tasarruf ettiğimiz günlerde benim için 'Fren Ali' demişlerdi" açıklamasına sosyal medyadan çok sayıda tepki geldi. Babacan, gelen eleştirilere, "İktidarın trolleri beni gündem yapmak için mesai harcıyorlar. Keşke iktidar, bu rezalete harcadığı kaynağı, fakir fukaranın derdine, esnafa, vatandaşa yardıma harcasaydı" yanıtını verdi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın "Bizim Hazine'de genelge yayınladık, A4 kağıtlarının önünü de arkasını da kullanacaksınız dedik. Sadece baskı yaparken kağıdın ön yüzüne baskı yapmayın, arka yüzünü de kullanın dedik. Bunun genelgesini yayınladık. Tasarruf ruhu böyle olur. Bir de şöyle kızarlardı, 'Ali para harcatmıyor' derlerdi. Fren Ali diyorlardı. Niye? İyi günlerde tasarruf edeceksiniz ki kötü günler geldiğinde harcayacak paranız olsun. 125 bin makam arabası alan israf zihniyeti ise anca duvara tosladı" ifadelerini çok konuşulmuştu.

"KEŞKE BU KAYNAĞI VATANDAŞA HARCASAYDINIZ"

Ali Babacan, sosyal medya üzerinden gelen eleştirilere "İktidarın trolleri beni TT (gündem) yapmak için mesai harcıyorlar. Keşke iktidar, bu rezalete harcadığı kaynağı, fakir fukaranın derdine, esnafa, vatandaşa yardıma harcasaydı" yanıtını verdi. Babacan, tweetinin sonuna ise 'Fren Ali yazması dikkatlerden kaçmadı.

'Fren Ali' polemiği büyüyor! Babacan, eleştirilere sosyal medya üzerinden yanıt verdi
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Servet Uzun
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