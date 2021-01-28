Freelance: Tek başına gazetecilik nasıl mümkün?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Freelance: Tek başına gazetecilik nasıl mümkün?

28.01.2021 13:44 | Son Güncelleme: 28.01.2021 13:48

Volkan Nakiboğlu ve Anıl Ergin, Freelance isimli belgesellerinde vizörü herhangi bir medya kuruluşuna bağlı olmadan çalışan gazetecilere, foto muhabirlerine ve kameramanlara çeviriyor.

DUVAR - Volkan Nakiboğlu ve Anıl Ergin, Freelance isimli belgesellerinde vizörü herhangi bir medya kuruluşuna bağlı olmadan çalışan gazetecilere, foto muhabirlerine ve kameramanlara çeviriyor. Deneyimli gazeteciler Ünsal Ünlü, Zafer Arapkirli, Pelin Ünker, foto muhabirleri Abdurrahman Antakyalı, Tolga Adanalı, serbest gazeteci ve kameramanlar Özgür Arslan ile Christian Ferland tek başına gazeteciliği anlatıyor.

Freelance: Tek başına gazetecilik nasıl mümkün?

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Selçuk Özdağ Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cemal Hünal Serdar Ortaç Jason Statham Neslihan Atagül
Spor Ali Koç Erol Bulut Serdar Aziz Gökhan Gönül Nihat Özdemir
Tüm Haberler Kar Ankara Aralık Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Freelance: Tek başına gazetecilik nasıl mümkün? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.1.2021 13:51:58. #1.15#
title