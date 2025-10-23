Haberler

Franz Kafka'nın 'Dönüşüm' adlı eserinin başında kendini dev bir böceğe dönüşmüş olarak bulan Gregor Samsa'nın başına hikâyenin sonunda ne gelir?
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yeni bölümlerinde yöneltilen sorular, izleyicilerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Sorunun cevabını öğrenmek isteyen vatandaşlar, yarışmacının vereceği yanıtı merakla beklerken bir yandan da doğru cevabı araştırıyor. Program, izleyicilere hem eğlenceli vakit geçirme hem de bilgilerini test etme fırsatı sunuyor. Franz Kafka'nın "Dönüşüm" adlı eserinin başında kendini dev bir böceğe dönüşmüş olarak bulan Gregor Samsa'nın başına hikâyenin sonunda ne gelir?

Yarışmanın yeni bölümünde yer alan sorular, izleyicide büyük bir ilgi ve merak oluşturuyor. Katılımcının vereceği cevap seyirciler tarafından büyük bir heyecanla beklenirken, aynı anda birçok kişi doğru yanıtı bulabilmek için araştırmalara yöneliyor. Bilgilendirici ve eğlenceli yönüyle öne çıkan yarışma, izleyicilere aktif bir öğrenme deneyimi yaşatıyor. Katılımcıların yerine kendilerini koyan izleyiciler, soruları çözüme kavuşturarak bilgi seviyelerini ölçme şansı yakalıyor. Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm sorularıyla merak uyandırıyor.

FRANZ KAFKA'NIN "DÖNÜŞÜM" ADLI ESERİNİN BAŞINDA KENDİNİ DEV BİR BÖCEĞE DÖNÜŞMÜŞ OLARAK BULAN GREGOR SAMSA'NIN BAŞINA HİKÂYENİN SONUNDA NE GELİR?

A: Böcek olarak ölür

B: İnsan hâline geri döner

C: Böcek olarak yaşamaya devam eder

D: Kelebeğe dönüşür

Cevap : A

Açıklama :

Franz Kafka'nın "Dönüşüm" (Die Verwandlung) adlı eserinde Gregor Samsa, bir sabah uyandığında kendini dev bir böceğe dönüşmüş olarak bulur. Hikâye boyunca ailesi ondan giderek uzaklaşır, utanç ve tiksintiyle ona kötü davranırlar. Gregor hem fiziksel hem de ruhsal olarak giderek zayıflar.

Hikâyenin sonunda, Gregor açlık, yorgunluk ve ailesinin sevgisizliği içinde odasında sessizce ölür. Sabah hizmetçi onun cansız bedenini bulur ve aile, bu ölümle birlikte rahatlamış hisseder. Sonrasında hayatlarına devam ederler.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YARIŞMA FORMATI

Türkiye'nin en heyecan verici ve büyük ödüllü bilgi yarışması, atv ekranlarında izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor! Toplam 13 sorudan oluşan bu çekişmeli yarışmada, son soruyu doğru bilen yarışmacı 5 Milyon TL'lik büyük ödülün sahibi oluyor.

Yarışmada belirli aşamalarda baraj soruları bulunuyor:

• 2. soru: 5.000 ₺

• 7. soru: 50.000 ₺ (baraj sorusu)

• 13. soru: 5.000.000 ₺ (final sorusu)

Eğer bir soruda takılırsanız, son geçtiğiniz baraj sorusunun ödülünü kazanırsınız. Yarışmadan çekilme kararı alırsanız, en son doğru yanıtladığınız sorunun karşılığını alarak yarışmayı tamamlarsınız.

Büyük ödülü kazanmak için stratejik düşünmek ve genel kültür bilginizi konuşturmak gerekiyor! Siz de bu unutulmaz maceraya katılmaya hazır mısınız?

