Fransız 'örümcek adam' koronavirüse dikkat çekmek için Barselona'nın en yüksek binasına tırmadı
Fransız "örümcek adam" olarak tanınan dünyaca ünlü dağcı Alain Robert, hızla yayılan koronavirüs salgına dikkat çekmek Barselona'nın en yüksek gökdeleni Torre Agbar'a tırmandıView on euronews.
04.03.2020 22:12 | Son Güncelleme: 04.03.2020 22:12
Fransız "örümcek adam" olarak tanınan dünyaca ünlü dağcı Alain Robert, hızla yayılan koronavirüs salgına dikkat çekmek Barselona'nın en yüksek gökdeleni Torre Agbar'a tırmandıView on euronews
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Kaynak: Euronews.com