Fransız 'örümcek adam' koronavirüse dikkat çekmek için Barselona'nın en yüksek binasına tırmadı
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Fransız 'örümcek adam' koronavirüse dikkat çekmek için Barselona'nın en yüksek binasına tırmadı

Fransız "örümcek adam" olarak tanınan dünyaca ünlü dağcı Alain Robert, hızla yayılan koronavirüs salgına dikkat çekmek Barselona'nın en yüksek gökdeleni Torre Agbar'a tırmandıView on euronews.

04.03.2020 22:12 | Son Güncelleme: 04.03.2020 22:12

Fransız "örümcek adam" olarak tanınan dünyaca ünlü dağcı , hızla yayılan koronavirüs salgına dikkat çekmek 'nın en yüksek gökdeleni Torre Agbar'a tırmandıView on euronews

Kaynak: Euronews.com


Haber Videosu

: Fransız 'örümcek adam' koronavirüse dikkat çekmek için Barselona'nın en yüksek binasına tırmadı
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