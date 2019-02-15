Fransa'nın Vatikan Elçisine Cinsel İstismar Suçlamasıyla Dava Açıldı

Fransa'da Vatikan temsilcisi olarak görev yapan 74 yaşındaki Luigi Ventura'ya Paris Belediyesi'de çalışan bir erkeği taciz ettiği gerekçesi ile soruşturma açıldı. Paris polisi olayla ilgili soruşturma devam ettiği gerekçesiyle bilgi paylaşmadı.

BELEDİYE ÇALIŞANINA CİNSEL İSTİSMARDA BULUNDU

2009 yılından beri Papa Francis'in Fransa temsilcisi olan Ventura, 17 Ocak tarihinde Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo'nun diplomatlara, din görevlilerine ve sivil toplum örgütlerine verdiği akşam yemeği sırasında otuzlu yaşlarda olduğu belirtilen belediye çalışanına arkadan dokunarak taciz etti.

24 OCAK TARİHİNDE SORUŞTURMA AÇILDI

Belediyenin uluslararası departmanında çalışan belediye işçisinin olayı amirlerine hemen bildirmesinden sonra temsilci hakkında 24 Ocak tarihinde soruşturma açıldı. Soruşturmayı yürüten Paris polisi soruşturma devam ettiği için konu ile ilgili yorum yapmadı.