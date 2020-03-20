Fransa: Koronavirüs nedeniyle uygulanan kısmi dışarı çıkma yasağından dolayı evsizlere ceza kesildi
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Fransa: Koronavirüs nedeniyle uygulanan kısmi dışarı çıkma yasağından dolayı evsizlere ceza kesildi

20.03.2020 00:58 | Son Güncelleme: 20.03.2020 01:13
Fransa: Koronavirüs nedeniyle uygulanan kısmi dışarı çıkma yasağından dolayı evsizlere ceza kesildi

Koronavirüs ile mücadelede kısmi sokağa çıkma yasağı ilan eden Fransa'da evsizlere polisin ceza kestiği ileri sürüldü.

Ülkenin ikinci büyük şehri Lyon'da yaşandığı iddia edilen olayda güvenlik güçleri, beş evsize sokakta bulunarak yasağı ihlal etmekten ceza kesti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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