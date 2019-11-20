Fransa Ezidi 27 kadını daha ülkeye kabul etti
Haberler » Güncel » Fransa Ezidi 27 kadını daha ülkeye kabul etti - Haber

Fransa Ezidi 27 kadını daha ülkeye kabul etti

Fransa'nın 27 Ezidi kadını çocuklarıyla sığınmacı olarak ülkeye kabul ettiği bildirildi.

20.11.2019 22:30 | Son Güncelleme: 20.11.2019 22:30
Fransa Ezidi 27 kadını daha ülkeye kabul etti

'nın 27 Ezidi kadını çocuklarıyla sığınmacı olarak ülkeye kabul ettiği bildirildi.

Fransa Dışişleri ve İçişleri bakanlıklarından yapılan ortak yazılı açıklamada, çocuklarıyla ülkeye kabul edilen, DEAŞ'ın mağdur ettiği 27 Ezidi kadının uçakla 'e geldiği belirtildi.

Bu kişilerin, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "100 Ezidi ailenin ülkeye kabul edileceğine" dair 2018'de ?Nobel Barış Ödülü'nü kazanan Nadia ?Murad'a verdiği taahhüt kapsamında Fransa'ya getirildiği ifade edilen açıklamada, Fransa'nın Orta Doğu'da dini ve etnik şiddet kurbanı kişilerin ülkeye girişlerinde kolaylık sağlamak istediği aktarıldı.

Fransa, 19 Aralık 2018'de 16, 22 Mayıs'ta 28 ve 8 Ağustos'ta da 31 Ezidi aileyi ülkeye kabul etmişti.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et