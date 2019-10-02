Fildişi Sahili uyruklu genç kız, Adana'da yakayı ele verdi

Fildişi Sahili uyruklu genç kız, Adana'da yakayı ele verdi

Adana'da 17 yaşındaki Fildişi Sahili uyruklu A.K, sahte pasaportla yakalandı. Genç kız, polisteki sorgusunda Fransa'dan daha ucuz olduğu için Türkiye'ye alışveriş yapmaya geldiğini belirtti.

02.10.2019 13:18

Adana'da, sahte pasaportla Fransa'dan Türkiye'ye alışveriş yapmak için geldiği iddia edilen Fildişi Sahili uyruklu genç kız, gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan Adana'ya hava yoluyla gelen Fildişi Sahili uyruklu A.K'nin (17) pasaportunun sahte olduğu tespit edildi. Fransa'da yaşayan ve bir arkadaşıyla Türkiye'ye giysi almaya geldiği belirtilen A.K, polislerce gözaltına alındıktan sonra Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü.

SINIR DIŞI EDİLECEK

Emniyetteki sorgusunun ardından "Sahte belgeyle Türkiye'ye giriş yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen A.K'nin, sınır dışı edilmesi için Yabancılar Şube Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.

UZU OLDUĞU İÇİN TÜRKİYE'YE GELMİŞ

A.K. Fransa'ya gönderilirken, belgelerinde sorun olmayan yanındaki arkadaşı serbest bırakıldı. Genç kızın, polisteki sorgusunda, Fransa'dan daha ucuz olduğu için Türkiye'ye alışveriş yapmaya geldiğini ileri sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA
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YORUMLAR (29)

  • ÇÖKÜŞ2023:
    Ülkeyi işsizler ipsiz sapsızlar vasıfsızlar eğitimsizler ordusuyla 2023''e hazırlamak için takviye olarak gelmiş. Biliyoruz ya 2023''te büyük bir şeyler olacak belkide daha erken.
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  • TIRCI OSMAN:
    Abi yanında gergedan tozu getirmiş mi, valla sineği bile direk yapan o gergedan tozundan abi, NASA bilem devamlı peşinde bunun, toryumdan daha değerli, uzay yolculuklarında yakıt olarak da işe yarıyormuş abi.
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  • PARDESÜLÜ HOCCA:
    Bu tatlı şey şimdi çok korkmuştur beeeee. Dayanamam ben, buna acilen su vermek, damağını yukarı çekmek gerekir, kalbi de pıtır pıtır atıyordur valla.
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  • TAYYAR DURDEN:
    Bu Adana polisinin işi çok zor; devrelerinden, meslektaşlarından daha yüksek maaş almaları lazım. Şehrin kendi hırsızı, katili, sapığı yetmiyor; bir de bunlarla uğraşıyorlar.
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  • YYYSSSKKK:
    adanada 3 yıl gorev yaptım insanlıkdan cıktım hindistanın şehirler yanında halt etmiş cok pilslik bir şehir
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  • NECMETTİN:
    FA denen kişilik ne oldu zoruna mı gitti ? Al bir Suriyeli evine besle de senin delikanlılığını görelim, ama yemez değil mi ? Boş yapma bura da, hadi yürü anca gidersin.
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