Fransa'da, Türkiye-AB ilişkilerinin ele alındığı panel düzenlendi

Paris'te, Fransa'nın Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığı kapsamında Türkiye-AB ilişkilerinin ele alındığı panel düzenlendi.

Fransa- Türkiye Komitesinin online düzenlediği panele, Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Ali Onaner, Fransa Stratejik ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü (IRIS) Genel Direktör Yardımcısı, siyaset bilimci Didier Billion ve Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili Bernard Guetta katıldı.

Onaner, Türkiye ile Fransa ve AB arasında birçok konuda anlaşmazlıkların yaşandığını söyledi.

Türk halkının çoğunluğunun Türkiye'nin muhtemel AB üyeliğinin birlik ve ülkenin yararına olacağını düşündüğünü ifade eden Onaner, ancak Avrupa'da kamuoyunun bu tespiti ortaya koyamadığını, buna rağmen Türkiye-AB ilişkilerinin gelişebileceğini kaydetti.

Onaner, "Son 2 yılda Fransa en çok zorluk yaşadığımız Avrupalı ortak oldu. Müttefikimiz Fransa ile özellikle Libya ve Suriye konularında anlaşmazlıklar yaşandı." dedi.

Türkiye'nin Fransa ile Doğu Akdeniz konusunda yaşadığı anlaşmazlıkların Libya ve Suriye'deki anlaşmazlıkların sonucu olduğunu aktaran Onaner, "Suriye'de sorunun nedeni, müttefiklerimiz ve öncellikle ABD, Türkiye'de 40 bin kişinin ölümünden sorumlu olan PKK'lı teröristlerle sınırlarımızda iş birliği yapılmasının Türkiye için kabul edilemez olduğunu anlayamadı. Paris'te ikinci bir terör saldırısını önlemek için müttefikimiz sınırlarımızda PKK ile iş birliği yapmamalı." ifadesini kullandı.

Onaner, bugün Libya konusunda Türkiye ile Fransa'nın önceliklerinin aynı olduğunu belirtti.

Doğu Akdeniz konusunda Yunanistan ile yaşanan anlaşmazlıkların ikili ilişkilerde görüşülmesi ve çözülmesi gerektiğini ifade eden Onaner, bu anlaşmazlıkların AB ülkesi ile dayanışma gerekçesi altında Türkiye'ye baskı yoluyla çözülemeyeceğini vurguladı.

Onaner, AB'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni (GKRY) 2004'te üye olarak kabul ederek hata yaptığını söyledi.

Gümrük birliğinin güncellenmesi gerektiğini de ifade eden Onaner, AB'nin GKRY'nin buna karşı çıktığını belirttiğini kaydetti.

Onaner, Türkiye'nin GKRY'nin hiçbir şartını ve şantajını kabul etmeyeceğini vurguladı.

Fransa'nın AB dönem başkanlığı sırasında ülkede cumhurbaşkanı seçiminin düzenleneceğini ancak Paris yönetiminin her ikisini yönetebildiğini ifade eden Onaner, seçimin ardından Fransa'nın AB dönem başkanlık programına gümrük birliğinin güncellenmesi konusunun eklenebileceğine dikkati çekti.

Onaner, Türkiye'nin AB üyeliğinin gerçekleşebilmesi için cumhurbaşkanının değişmesi yönünde taleplerin bu ülkenin iç işlerine karışma girişimi olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Seçimlerde demokrasinin yerine getirilmediğine yönelik Türkiye'ye eleştirilerin yöneltilemeyeceğini ifade eden Onaner, Türkiye'nin AB'ye katkıda bulunmak istediğini ve değerlerini paylaşarak bunu yapabileceğini kaydetti.

"Fransa'da Türkiye dosyası (Türkiye'nin AB üyeliği) iç politika nedenleriyle reddedildi"

Yakın zamanda yayımlanan "Türkiye, vazgeçilmez ortak" adlı kitabın yazarı Didier Billion, Hırvatistan'ın AB'ye üyelik sürecinin Türkiye ile aynı zamanda başladığını ve 2013'te birliğe üye olmasının uygulanan "çifte standart" nedeniyle Türk vatandaşlarının tepkisini topladığını söyledi.

AB'nin Türkiye'nin ilk ticari ortağı olduğunu vurgulayan Billion, Türkiye'ye yabancı yatırımların yüzde 75'inin Avrupa'dan yapıldığını belirtti.

Billion, Türkiye'nin AB'ye üyeliği ile ilgili müzakerelerin "de facto" olarak askıya alındığını dile getirdi.

AB kurumlarının Türkiye'nin üyeliğine karşı çıkarken bu ülkede "hukuk devletinin" gerilediğini iddia ettiğini anlatan Billion, "Fransa'da Türkiye dosyası (Türkiye'nin AB üyeliği) iç politika nedenleriyle reddedildi." dedi.

Billion, Avrupa'da Türkiye'nin AB üyeliğine destek verenlerin ve karşı çıkanların bulunduğunu söyledi.

"Fransa'da cumhurbaşkanı seçimi bağlamında Türkiye yeniden araçsallaştırılıyor"

"Fransa'da beni endişelendiren İslamofobi konularında Türkiye çok sık ele alınıyor. Bu bir metod hatasıdır." yorumunda bulunan Billion, son dönemde Türkiye ile AB arasında anlaşmazlıkların yaşandığı konuların arttığını kaydetti.

Billion, "Fransa'da cumhurbaşkanı seçimi bağlamında Türkiye yeniden araçsallaştırılıyor. Buna kanıt olarak, cumhurbaşkanı adayları (sağcı Valerie) Pecresse ve (aşırı sağcı Eric) Zemmour aday olarak ilk yurt dışı ziyaretlerini Ermenistan'a gerçekleştirdi. Pecresse ayrıca Yunanistan'a gitti. Türkiye'ye karşı çok açık mesaj var." diye konuştu.

Diğer cumhurbaşkanı adayları aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa Hareketin lideri Jean-Luc Melenchon ve Yeşiller Partisinin (EELV) Başkanı Yannick Jadot'un çeşitli nedenlerle Türkiye karşıtı olduklarını ifade eden Billion, Fransa'nın AB dönem başkanlığı sırasında Türkiye ile ilgili olası adımların merak konusu olduğunu söyledi.

AP milletvekili Bernard Guetta da Türkiye'ye yönelik eleştirilerde bulunarak Türkiye'nin AB'ye üye olamayacağını söyledi.