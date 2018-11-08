Fransa'da Nazilerle İşbirliği Yapan Mareşal Petain Tartışılıyor

Fransa'da Birinci Dünya Savaşı'nın önemli isimlerinden olan ve İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazilerle işbirliği yapan Mareşal Petain'in kahraman olarak anılacak olması tartışmaya sebep oldu.

1940'larda Fransız Yahudilerini Nazilere teslim eden Fransız Mareşal Philippe Petain'in Birinci Dünya Savaşı askerleri ile anılma sorunsalı tartışmaya sebep oldu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, "Mareşal Petain Birinci Dünya Savaşı'nın büyük askerlerindendi, anılmasını meşru buluyorum" ifadesini sarf etmesi üzerine büyüyen tartışmaya Cumhurbaşkanlığından açıklama geldi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Mareşal Petain'in anılacak 8 mareşalden biri olduğu ancak sadece Petain'in mezarına çiçek bırakılmayacağı ifade edildi.

Konu ile alakalı bildiri yayınlayan Fransa Yahudi Kurumları Temsilci Konseyi (CRİF), Macron'un açıklamasından dolayı şoke olduklarını paylaştı.

Öte yandan, eleştirilen hükumet kanadından Hükümeti Sözcüsü Benjamin Griveaux açıklama yaptı. Sözcü Griveaux, "Petain 1914'te ülkeye hizmet etti, 1940'ta ise ihanet etti" yorumunda bulundu.

Birinci Dünya Savaşı'nın Verdun cephesinde büyük kahramanlık gösteren Mareşal Petain, daha sonra Nazilerle işbirliği yapmış ve ülkedeki Yahudileri ölüm ve çalışma kamplarına göndermişti. Öte yandan Mareşal Petain Fransa'nın aşırı sağının saygı duyduğu ve savunduğu bir mareşal olmaya devam ediyor. - PARİS