Fransa bir kez daha İslam'ı hedef aldı! Aşırı sağcı liderden "Başörtüsü yasaklansın" çağrısı
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Fransa bir kez daha İslam'ı hedef aldı! Aşırı sağcı liderden "Başörtüsü yasaklansın" çağrısı

25.10.2020 19:07 | Son Güncelleme: 25.10.2020 19:44

Fransa'da, Hz. Muhammed'e (sav) hakaret içeren karikatürlerin resmi bina duvarlarına yansıtılmasına tepkiler sürerken, yeni bir skandala daha imza atıldı. Aşırı sağcı lider Marine Le Pen, kamusal alanlarda başörtüsü takılmasının yasaklanmasını istedi.

Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi'nin (FN) lideri Marine Le Pen, ülkede kamusal alanlarda başörtüsü takılmasının yasaklanmasını istedi.

Le Pen, katıldığı Grand Jury adlı televizyon programında, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ülkede konuyla ilgili tartışmaların başladığı 1989'dan bu yana başörtüsü takan kadınların sayısında çok hızlı bir artış olduğunu belirten Le Pen, kamusal alanlarda başörtüsü takılmasının yasaklanmasını talep etti.

AÇIK AÇIK İSLAM'I HEDEF ALDI

Aşırı sağcı lider, kendilerine karşı savaş açıldığını, buna karşılık verilmesi gerektiğini öne sürerek, "Biz bu savaşı bir devlete değil, bir ideolojiye, İslamcılığa karşı ilan ediyoruz." ifadesini kullandı.

İslamcı ideolojinin Fransa'ın düşmanı olarak görülmesi gerektiğini savunan Le Pen, bu ideolojiyi savunan kuruluşların yasaklanması, camilerin kapatılması ve yabancıların sınır dışı edilmesi çağrısında bulundu.

"İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİNİN BAZI MADDELERİ REDDEDİLSİN"

Le Pen, "Fransa, kendini teröristlerden korumak için Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin bazı maddelerini reddetmelidir. dedi. Aşırı sağcı lider, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasındaki gerilimde, ülkesinin büyükelçisini geri çekmesinin önemli olduğunu ancak güçlü bir tepki olmadığını savundu.

Avrupa Birliği'nin de Türkiye'ye karşı tavır almasını isteyen Le Pen, Twitter hesabından paylaştığı mesajda da Erdoğan'ın bir öğretmenin öldürülmesinde başsağlığı dilemek yerine Macron'a hakaret etmeyi seçtiğini ileri sürerek, büyükelçinin geri çağrılmasının kaçınılmaz olduğu yorumunu yaptı.

PEYGAMBER EFENDİMİZE HAKARET İÇEREN KARİKATÜRLER YAYINLANDI

Fransa'da Müslüman karşıtlığı her geçen gün artarken geçtiğimiz günlerde yeni bir skandal daha yaşandı. Fransız Charlie Hebdo dergisinin peygamberimiz Hz.Muhammed'i karikatürize ettiği görseller Fransa'da devlet binalarına ışıkla yansıtılmaya başlandı.

Fransa bir kez daha İslam'ı hedef aldı! Aşırı sağcı liderden 'Başörtüsü yasaklansın' çağrısı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

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